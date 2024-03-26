Wednesday, 27 March 2024 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة شاب بجراح خطيرة برصاص الاحتلال في قباطية

3/26/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب بجراح خطيرة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قباطية قرب جنين.
 وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى بلدة قباطية جنوب جنين وسط مواجهات واشتباكات مستمرة.
وفي قت سابق الليلة قالت إن مقاومين فلسطينيين يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية.

MENAFN26032024000072011014ID1108025641

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث