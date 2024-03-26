إصابة شاب بجراح خطيرة برصاص الاحتلال في قباطية

إصابة شاب بجراح خطيرة برصاص الاحتلال في قباطية
التاريخ
3/26/2024 11:31:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب بجراح خطيرة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قباطية قرب جنين.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى بلدة قباطية جنوب جنين وسط مواجهات واشتباكات مستمرة.
وفي قت سابق الليلة قالت إن مقاومين فلسطينيين يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية.
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