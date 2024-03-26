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شهيد و5 إصابات باقتحام الاحتلال مدينة جنين

3/26/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد شاب متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين فيما أصيب خمسة شبان آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب مدينة جنين وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.


وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي في تصريح صحفي: باستشهاد الشاب أيمن يوسف حسان عزوقة (١٩ سنة) من مدينة جنين خلال مواجهات اندلعت في حي المراح من المدينة.

فيما أصيب خمسة شبان آخرين وصفت إصابة شاب يبلغ من العمر (٢٤ عاماً) بالخطيرة بالرصاص الحي بالصدر خلال مواجهات قباطية جنوب جنين وجرى نقله للمستشفى.


وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت حي المراح وحي الجابريات وجبل أبو ظهير، والسكة، وخلة الصوحة، وتمركزت قرب إسكان المهندسين ومدرسة الجابريات، واعتلى قناصتها عدة بنايات في المنطقة، وداهمت عدة منازل لمواطنين هناك، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت: أن المقاومين تصدوا للقوات المقتحمة وسمع تبادل عنيف لإطلاق النيران بين الطرفين، كما اندلعت مواجهات بين القوات المقتحمة والمواطنين، حيث فجر المقاومون عبوات ناسفة بآليات الاحتلال، كما طاردت قوات الاحتلال إحدى المركبات في حي الجابريات.


وأكدت أن قوت الاحتلال اقتحمت أيضاً بلدة قباطية جنوب المدينة، حيث تصدى لها المقاومون قرب بلدة مثلث الشهداء جنوب جنين بزخات من الرصاص، وداهمت عدة أحياء وسط اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين.

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