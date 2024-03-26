قيادي بحماس يشكك في رواية الاحتلال عن اغتيال مروان عيسى

MENAFN - Alghad Newspaper)وفي وقت سابق الثلاثاء، قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في كلمة متلفزة: "بعد ما فحصنا كل المعلومات الاستخبارية، يمكننا تأكيد (...) القضاء على مروان عيسى في غارة نفذناها قبل نحو أسبوعين".



وقال الرشق، في بيان: "لا ثقة برواية الاحتلال عن اغتيال الأخ القائد المجاهد مروان عيسى، والقول الفصل من اختصاص قيادة كتائب القسام".



وحتى الساعة لم تعقب كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، على ادعاء الجيش الإسرائيلي.



واعتبر الرشق أن "توقيت إعادة الاحتلال" زعم اغتياله عيسى يهدف إلى "التغطية على الأزمات التي تواجه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه".



ورغم مرور نحو 6 أشهر من حرب مدمرة مستمرة على غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني، لم تتمكن إسرائيل من القضاء على حماس ولا إعادة الأسرى.



وفي 12 مارس/ آذار الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد أن تلقى معلومات مخابراتية عن وجود عيسى، ولكنه عجز حينها عن تحديد مصيره.

ولد مروان عيسى نائب القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، في غزة عام 1965، لعائلة هُجرت من قرية بيت طيما قرب عسقلان في الأراضي المحتلة عام 1948.

وبتهمة الانضمام لحماس، اعتقله الجيش الإسرائيلي خلال الانتفاضة الأولى (الحجارة) عام 1987 لمدة 5 سنوات، وجرى انتخابه في 2021 عضوا في المكتب السياسي للحركة.



ونجا عيسى من محاولات اغتيال، إحداها في 2006، حين كان يشارك في اجتماع حضره أيضا الضيف، كما تعرض منزله للقصف مرتين عامي 2014 و2021، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وإذا تأكد مقتل عيسى، فسيكون القائد العسكري الأعلى رتبة في حماس الذي تغتاله إسرائيل في حربها المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على القطاع الفلسطيني الذي تحاصره منذ 17 عاما.



وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.



وتواصل إسرائيل هذه الحرب، رغم إصدار مجلس الأمن الدولي الاثنين قرارا يطالب بوقوف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ومحاكمة تل أبيب، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".