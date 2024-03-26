استشهاد 7 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهاد 7 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
التاريخ
3/26/2024 11:31:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفاد مصدران أمنيان باستشهاد 7 أشخاص على الأقل، فجر اليوم الأربعاء، في ضربة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان، وفق ما أوردته "رويترز".
وقال المصدران الأمنيان أن "إسرائيل" نفذت غارة جوية على منطقة النبطية في جنوب لبنان.
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