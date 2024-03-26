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استشهاد 7 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

3/26/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد مصدران أمنيان باستشهاد 7 أشخاص على الأقل، فجر اليوم الأربعاء، في ضربة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان، وفق ما أوردته "رويترز".
وقال المصدران الأمنيان أن "إسرائيل" نفذت غارة جوية على منطقة النبطية في جنوب لبنان.

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