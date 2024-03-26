غالانت: يجب إيجاد بديل محلي ليحكم غزة

غالانت: يجب إيجاد بديل محلي ليحكم غزة
التاريخ
3/26/2024 11:31:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه يجب إيجاد بديل محلي ليحكم غزة بعد "هزيمة حماس".
وأضاف خلال اجتماعات مع مسؤولين أميركيين أهمية الحفاظ على تفوق إسرائيل عسكريا في المنطقة.(رويترز)
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