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غالانت: يجب إيجاد بديل محلي ليحكم غزة

3/26/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه يجب إيجاد بديل محلي ليحكم غزة بعد "هزيمة حماس".

وأضاف خلال اجتماعات مع مسؤولين أميركيين أهمية الحفاظ على تفوق إسرائيل عسكريا في المنطقة.(رويترز)

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