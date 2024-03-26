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تحول جذري أم تكتيك مرحلي؟

3/26/2024 11:31:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

“حقبة ما بعد السابع من أكتوبر لن تكون كما قبله”، عبارة رددها بعض المحللين والمتابعين لذلك الحدث الكبير الذي هز العالم، دون أن تجد الصدى المناسب، وبعيدا عن قراءات معمقة أبرز عناصرها أن تتخلى الولايات المتحدة ـ ولو مرحليا ـ عن انحيازها الأعمى لإسرائيل. اليوم، وبعد ما يزيد على خمسة أشهر من أقذر حرب شنتها إسرائيل ضد الغزيين بشكل خاص، والفلسطينيين بشكل عام، ارتكبت خلالها أبشع المجازر على مستوى العالم، وتنكرت للقانون الدولي بصورة وصفها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأن“ غزة تحولت إلى مقبرة للقانون الدولي”. حدث ما اعتبره البعض معجزة، وما رآه البعض الآخر مجرد تكتيك مرحلي فرضته معطيات جديدة أبرزها تداعيات الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تأثرت مخرجاتها الأولية بموقف الرئيس بايدن المنحاز بشدة لإسرائيل، ومنها تعنت رئيس وزراء حكومة التطرف الإسرائيلية، وتغليبه مصلحته الشخصية على متانة العلاقات مع الولايات المتحدة، وممارساته التي أدت إلى انقسام الشارع الإسرائيلي بصورة وصفها بايدن بأنها باتت تشكل خطرا على سلامة الدولة” الكيان”.
فخلافا لكل التوقعات وبعد إفشالها بـ” الفيتو” أربع محاولات سابقة، مررت الولايات المتحدة قرارا في مجلس الأمن الدولي يطالب“بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان”، على أن“يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار”. كما يطالب بـ” الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”. الولايات المتحدة مررت القرار بعدم استخدامها حق النقض” الفيتو”، والاكتفاء بالامتناع عن التصويت، وهي الخطوة التي فسرت لاحقا بأنها محاولة للتحلل من إلزامية القرار، وتوجيه رسالة إلى إسرائيل بأنها كانت مضطرة لاتخاذ هذا الموقف الذي أثار حفيظة حكومة التطرف ودفعت برئيسها إلى الرد سريعا بعدم إرسال وفد عسكري كان على وشك السفر إلى واشنطن للبحث مع المسؤولين الأميركيين في ملف الغزو البري لمحافظة رفح في قطاع غزة.
قرار منع الوفد من السفر إلى واشنطن ترافق مع حملة إعلامية نالت من الرئيس بايدن وفريقه الذين حاولوا على مدى ما يزيد على شهر مضى إقناع نتنياهو بتراكم أخطائه وصولا إلى تراجع كبير في مستوى التأييد لإسرائيل. فقد فتحت عملية الشد بين بايدن ونتنياهو قبيل صدور القرار الدولي عن نوافذ عديدة للخلافات أبرزها الخلاف حول ما ترتكبه إسرائيل من مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة التجويع، ورفض نتنياهو لحل الدولتين، والتفاصيل الرئيسية لعملية رفح، وحقبة ما بعد غزة، حيث تنكر نتنياهو لكل ما فعله بايدن وفريقه لدعم إسرائيل ماديا وعسكريا واقتصاديا وسياسيا.
تلك الصورة المتداولة على نطاق تحليلي واسع ليست الوحيدة التي تحكم ما حدث من تطورات. فهناك صورة أخرى تبدو أكثر عمقا، ترجح أن يكون القرار الأممي وموقف الولايات المتحدة المتمثل بـ” طبخ القرار” وتسهيل مروره ما هو إلا انحياز لإسرائيل التي أصبحت في وضع محرج.وتشير تلك الصورة إلى أن إسرائيل لم تفلح بعد ما يقترب من ستة أشهر من الحرب في تحقيق نصر واحد من تلك العناوين التي أعلنتها كأهداف للحرب. وأن كل ما تحقق ما هو إلا عمليات قتل وتهجير للسكان، وتدمير للبنية التحتية لقطاع غزة. وهي عمليات مدانة بحسب القانون الدولي.والأخطر من ذلك أن كافة التقارير الاستخبارية تؤكد أن استمرار إسرائيل في عملياتها في القطاع لن تكون مختلفة في مخرجاتها عن سابقاتها، وأن من الصعب جدا تدمير المقاومة الفلسطينية. ومن المعلومات المهمة جدا أن المقاومة ستتواصل حتى بعد احتلال الجيش الإسرائيلي لكامل القطاع، وأن عمليات المقاومة ستستمر طويلا وستؤدي إلى نتائج ليست في مصلحة“ الدولة”. ومن الصور المهمة التي أخذت بعين الاعتبار في تقارير وضعت على طاولة بايدن المنحاز بالكامل لإسرائيل أن ما يحدث داخل” الكيان” يبشر بانقسامات حادة تقابلها عمليات توحيد لجبهات المقاومة بما في ذلك الضفة الغربية التي شهدت تغيرا نوعيا في عمليات المقاومة.
وسط تلك القراءات هناك من يرى أن القرار وغيره من إجراءات تصب في محاولات لمنح حكومة التطرف وقتا إضافيا، وأن المطلوب راهنا هو تخفيف الضغوط الداخلية والخارجية عليها ومنحها الوقت الكافي لقراءة المشهد كاملا ووضع التصورات المناسبة للتعاطي معه. الدليل على ذلك أن بايدن كان من أشد الرافضين لوقف اطلاق النار، ومن المؤيدين جدا لتدمير حركة حماس وإنهاء بنيتها التحتية. وأنه لم يستخدم أي ضغوطات على نتنياهو من أجل فتح المعابر البرية لإدخال المساعدات.
ومن المؤشرات على ذلك تصريحات وزير الخارجية الاميركي بلينكن التي أكد فيها أن القرار غير ملزم، وأن تطبيقه مرهون بالمفاوضات.
لكن، ومهما يكن الأمر فالعالم يرى أن القرار خطوة مهمة، بدليل التأييد الواسع لتفاصيله، بما في ذلك حركة حماس. بينما اقتصر الرفض على إسرائيل وحدها. وسط انتظار لما سيحدث من تطورات أبرزها مدى قبول أو رفض نتنياهو للقرار، ومدى التعاطي مع تفاصيله.

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