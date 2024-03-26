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التصدي لمهمة التشريع ليس كما يجب!

3/26/2024 11:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بداية أود الإشارة إلى أن الدستور الأردني قد ضمن حق الأردنيين في الانتساب للأحزاب والمشاركة في الانتخابات النيابية والترشح لها سواء من خلال الأحزاب أو من دونها. وهذا يعزز عدم اشتراط الانتساب للاحزاب للترشح لأي مقاعد نيابية. وعليه، تستطيع الأحزاب التي تعتد بنفسها انتزاع مقاعدها ما دام متاح لها الترشح على مقاعد ضمن الدائرة العامة والدوائر المحلية. ومن وجهة نظري، هذا ينفي مبرر تخصيص مقاعد حصرا لها سيما وأننا ما زلنا نشد تواضع كبير في أعداد المنتسبين لها.
اطلعت على القانون المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب الذي صدر في الجريدة الرسمية يوم الأحد الماضي وهذا قادني إلى الإطلاع على مواد قانون الانتخاب الأصلي الذي صدر في عام 2022. وقد توصلت إلى جملة ملاحظات بعد قراءة تحليلية سريعة لمواد القانون.
عرف قانون الانتخاب لمجلس النواب، في المادة 2 منه، المترشح على أنه الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفقا لأحكام الدستور وقانون الانتخاب لمجلس النواب. كما عرف القائمة الحزبية على أنها القائمة المشكلة من حزب أو تحالف حزبي لغايات المشاركة في الانتخابات النيابية. في حين عرف القائمة المحلية على أنها القائمة المشكلة من عدد من المترشحين في الدائرة الانتخابية المحلية لغايات المشاركة في الانتخابات النيابية. وعرف القائمة على أنها القائمة الحزبية والقائمة المحلية.
يُلاحظ أن القانون قد فرّق في التعريف بين القائمة الحزبية والقائمة المحلية. ويُلاحظ أيضا أن القانون اتاح للحزبيين الترشح بصفتهم الشخصية ضمن قوائم محلية. ولهذا، أرى لو استخدم القانون تعريفا للقائمة العامة وتعريفا آخرا للقائمة المحلية وضمّن تعريف القائمة العامة ما يدل على أنها تتشكل من حزب أو تحالف حزبي لكان أفضلا من التعريفات المستخدمة حاليا في القانون والتي توحي بعكس ما قصد المشرع.
لا تُشير النصوص صراحة إلى عدم جواز ترشيح أعضاء غير حزبيين ضمن القوائم التي يشكلها حزب أو تحالف حزبي حيث عُرفت القائمة الحزبية على أنها القائمة المشكلة من حزب أو تحالف حزبي دون النص صراحة على أن يكون أعضاء القائمة المشكلة هم من أعضاء الحزب أو من أعضاء الأحزاب المشاركة في الانتخابات النابية ضمن تحالف حزبي.
وما يدعم طرحي هذا، أن تفاصيل تشكّل القوائم الحزبية الواردة في الفقرة ج من المادة 8 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لا تُشير إلى أن يكون المرشح عضوا في الحزب. أما الفقرة د من المادة 13 من القانون والتي تنص على“لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع” قد وضعت قيدا على المرشح العضو لكنها لا تعني بالضرورة أن الترشح ضمن القوائم المشكلة من الحزب أو تحالف حزبي مقصورة على أعضاء ذلك الحزب أو أعضاء تلك الأحزاب المشاركة بالانتخابات النيابية ضمن تحالف حزبي.
لا تشير المادة 9 من القانون على جواز أن تشارك القائمة المحلية في الانتخابات النيابية بصفتها قائمة حزبية سيما وأن المادة 2 من القانون فرقت بينهما في المعنى. وبالنتيجة هل يتم احتساب أعداد الفائزين الحزبيين بمقاعد القوائم المحلية ضمن حسابات الأغلبية النيابية الحزبية وما يترتب عليها من أمور؟ وهل يتم احتساب أعداد الفائزين بمقاعد القوائم المحلية من الداعمين والمؤازرين لتوجه حزبي معين دون أن يكون أعضاء فيه ولكنهم قد يبدون رغبتهم في الإنضمان إليه بعد الفوز بعضوية مجلس النواب لمصلحة معينة ضمن حسابات الأغلبية النيابية الحزبية وما يترتب على ذلك من أمور؟
ينص البند 1 من الفقرة أ من المادة 49 من القانون على“أن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم“العتبة” البالغة 7 % من مجموع عدد المقترعين في الدائرة. وينص البند 2 من نفس الفقرة على“تحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم“العتبة” على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم“العتبة” في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصص للمسار التنافسي فيها”.
وهنا اود القول أن نص البند 2 لا يحقق المقصود وغير قابل للتفسير رياضيا بل الأصح استخدام النص التالي“تحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم“العتبة” على مقاعد من عدد المقاعد المخصصة للمسار التنافسي بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم“العتبة” في الدائرة الانتخابية المحلية”.
ينص البند 4 من نفس الفقرة“على الرغم مما ورد في البند 1 من هذه الفقرة، إذا تعذر ملء المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية بسبب عدم وصول القوائم المترشحة لنسبة الحسم“العتبة”، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم“العتبة” بمقدار 1 % في كل مرة إلى أن يتم ملء المقاعد المخصصة للدائرة من القوائم التي حصلت على تلك النسبة”.
النص الحرفي لهذا البند لا يعني تخفيض نسبة الحسم البالغة 7 % بمقدار 1 % لتصبح 6 % في المرة الأولى و 5 % في المرة الثانية وهكذا، بل يعني تخفيض نسبة الحسم البالغة 7 % بمقدار 1 % لتصبح 6.93 % وفي المرة الثانية 6.8607 % وهكذا. أي أن النص لا يحقق المقصود وكان الأصح استخدام النص التالي“تخفيض نسبة الحسم البالغة 7 % لتصبح 6 % في المرة الأولى و 5 % في المرة الثانية وهكذا”.
ينص البند 1 من الفقرة أ من المادة 50 من القانون على“أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبة الحسم“العتبة” البالغة
2.5 % من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة. وينص البند 2 من نفس الفقرة على“تحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم“العتبة” على مقاعد في الدائرة الانتخابية العامة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم“العتبة” وإذا لم تصل ثلاث قوائم حزبية على الأقل نسبة الحسم“العتبة” تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم“العتبة” بمقدار نصف بالمائة على التوالي حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم كحد أدنى.
النص الحرفي لهذا البند لا يعني تخفيض نسبة الحسم البالغة 2.5 % بمقدار نصف بالمائة على التوالي لتصبح 2 % في المرة الأولى و 1.5 % في المرة الثانية، بل يعني تخفيض نسبة الحسم البالغة 2.5 % بمقدار نصف بالمائة على التوالي لتصبح 2.375 % في المرة الأولى
و2.225625 % في المرة الثانية وهكذا. أي أن النص لا يحقق المقصود وكان الأصح استخدام النص التالي“تخفيض نسبة الحسم البالغة 2.5 % لتصبح 2 % في المرة الأولى و 1.5 % في المرة الثانية وهكذا”.
خلاصة هذا التحليل هو التوصل إلى نتيجة مفادها عدم التصدي لمهمة التشريع بالمستوى المطلوب ولا كما يجب. ولا ننسى أن هذه الصياغات عرضت على ثلاثة مجالس من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ومنه إلى مجلس الأعيان وتم مناقشتها مطولا قبل ذلك في اللجان المنبثقة عن هذه المجالس.
ماذا عن الدقة والحصافة في صياغة وإقرار التشريعات والتي غيابها بلا أدنى شك يعيق بشكل كبير تطبيق هذه النصوص من قبل الجهات التنفيذية مما ينعكس بالتالي سلبا على صحة وسرعة التنفيذ؟ وهذا الأثر يمتد تلقائيا إلى أعمال السلطة القضائية من حيث صعوبة تفسير وتطبيق النصوص وبالتالي سرعة البت والفصل في الدعاوى وكذلك معدل نقض الأحكام. وبالنتيجة، ضعف التشريع ينعكس سلبا على عمل الجهات التنفيذية والقضائية.
خلاصة القول مرة أخرى، عمل السلطات والمؤسسات المنبثقة عنها عمل متكامل وبالتالي أي خلل في أي محطة أو حلقة منها ينعكس على بقية المحطات والحلقات وأي ضعف في أي منها يضعف
الأداء الوطني العام.

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