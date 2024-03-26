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على أجندة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

3/26/2024 11:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

على مدى عقود من السنين، برزت تحديات عديدة أمام الدول المتفاعلة مع برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية التي يعمل بموجبها صندوق النقد الدولي، ويروج لها كحلول للأزمات المالية.
ستعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في منتصف شهر نيسان (ابريل) المقبل. وقد أتاحت مشاركاتي الشخصية في العديد من الاجتماعات السنوية والربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلا عن اللقاءات الإقليمية، فرصة فريدة للاطلاع عن كثب على كيفية تعاطي هذه المؤسسات الكبيرة مع القضايا الاقتصادية والمالية العالمية والإقليمية.
تجدر الإشارة إلى أن الحوار والمشاورات التي يجريها ممثلو منظمات المجتمع المدني والخبراء المستقلين في هذه الاجتماعات مع خبراء وإداريي هاتين المؤسستين، تكشف عن تحديات جوهرية تتعلق بشمولية النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية، والتعامل مع آثار التغيرات المناخية.
إضافة إلى ذلك، فإن النقاش حول قدرة الحكومات المدينة على تسديد ديونها وأثر ذلك على قدرتها على الإنفاق العام في مجالات الحماية الاجتماعية بعناصرها، يبرز كقضية رئيسية في هذا السياق. السياسات الحماية للبنك الدولي التي تتضمن جملة من المعايير الاجتماعية والبيئية، تُعد محاولة للتوفيق بين تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الأساسية للناس، لكن التطبيق الفعلي لهذه المعايير ومدى التزام الشركاء بها يظل محل تساؤل.
تبرز الحوكمة الداخلية لهاتين المؤسستين كموضوع للنقاش أيضا، حيث يسيطر عدد محدود من الدول الغربية على عملية اتخاذ القرار، مما يثير تساؤلات حول العدالة والتوازن في توجهاتهما الاقتصادية والمالية. هذه السيطرة تؤثر على مدى قدرة هذه المؤسسات على تحقيق أهدافها المعلنة في تعزيز النمو الاقتصادي الشمولي والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة.
ومن الجدير بالذكر أن الأهداف المباشرة لبرامج إعادة الهيكلة "الإصلاح" المالي، التي تم تطبيقها خلال العقود الماضية في غالبية الدول التي انخرطت فيها مع صندوق النقد، لم تحقق النتائج المرجوة منها، وفي العديد منها ازدادت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول سوءا.
تجارب العديد من الدول تكشف عن تحديات عديدة في خفض مستويات الدين والعجز دون التضحية بالإنفاق العام في مجالات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. وبالتالي فإنه في الحالات القليلة التي شهدت تحسنا في عجوزات الموازنات العامة كانت على حساب جوانب أساسية من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مما يعيد التأكيد على التحديات الكبيرة التي تواجه الدول في تحقيق توازن بين الاستقرار المالي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، يبرز دور الاستقرار المالي والنقدي وتأثيراته على مختلف الفئات الاجتماعية كموضوع آخر للنقاش، حيث تدفع الفئات الاجتماعية الهشة ثمن الوصول إلى هذا الاستقرار بشكل غير متناسب. وهذا يقود إلى الحاجة الملحة لتعيد هذه المؤسسات وخاصة صندوق النقد النظر في توجهاتها "شروطها"، من منظور تأثيرات سياساتهم على مستويات التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، تستلزم المسائل المتعلقة بالحوكمة الداخلية لهذه المؤسسات وآليات اتخاذ القرار بها تقييما نقديا يراعي مبدأ الشفافية والمشاركة العادلة لجميع الدول الأعضاء، لا سيما الدول النامية التي تتأثر بشكل مباشر بقراراتها، بحيث يكون هناك توازن أكبر في القوة والتأثير داخل هذه المؤسسات لضمان تمثيل متكافئ وفعال لمصالح جميع الأعضاء.
من المهم أيضا التركيز على الدور الذي يمكن أن تلعبه المشاورات مع المجتمع المدني في تعزيز الشفافية والمساءلة، وتأثيرها المحتمل على قرارات صندوق النقد والبنك الدوليين وتوجهاتهما الاقتصادية. ويجب العمل على تعزيز هذه المشاورات لتكون أكثر فاعلية وتأثيرا في رسم السياسات المالية والاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب.
وأخيرا، يبرز السؤال حول فعالية السياسات الحمائية التي يعمل بموجبها ويروج لها البنك الدولي، ومدى التزام الدول والمؤسسات الشريكة بها، حيث يجب أن تكون هذه السياسات جزءا لا يتجزأ من عمليات التمويل لضمان تحقيق التنمية المستدامة والشاملة التي تحترم حقوق الإنسان الأساسية وتحمي البيئة.

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