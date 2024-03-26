Wednesday, 27 March 2024 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كلام عن 5 اتجاهات في الأردن

3/26/2024 11:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هناك ارتداد سياسي حاد داخل الأردن على خلفية ملف غزة، وهذا الارتداد أدى إلى تشكل اتجاهات متعاكسة في الرأي العام، قد لا تبدو سرا.
تحليل الاتجاهات يرتبط بقراءات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية حساسة لها علاقة بقييم الوضع الداخلي، في ظل حسابات معقدة ترتبط أيضا بمجمل الوضع ، والتحديات المتعددة التي يواجهها الأردن، وما يتعلق بكل الجوار من جهة ثانية، ودون التورط في شرعنة أو تجريم أي اتجاه، وعدد الذين ينتمون اليه ، يمكن أن يقال أن كل الاتجاهات تتفاعل مع بعضها البعض.
من الاتجاهات التي نراها اتجاه يقول إن الأولوية الأولى هي الأردن، وليس بامكان الأردن التضحية بوجوده ومصالحه واستقراره وعلاقاته مع واشنطن، من خلال الدخول في صدام مع إسرائيل، ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الأردن يفعل ما يمكنه أن يفعله ضمن حدود، وليس مطلوبا ان يكون ضحية لهذه الازمة، فيما دول اقوى واغنى تتضامن بشكل منخفض، ويلتزم اصحاب هذا الاتجاه بتشخيص أزمة غزة حصرا، وتأثيراتها الحالية، دون الدخول لملفات أوسع أو مقارنة مع ملفات ثانية، وموقفهم يتعلق فقط بكلفة ملف غزة بشكل محدد.
هناك اتجاه ثان يتعاطف مع قطاع غزة بشكل كبير، ويأتي تعاطفه لاعتبارات دينية فطرية غير منظمة بالمعنى الحزبي، وهذا الاتجاه موجود في المدن والمحافظات، ويرى في الشعار الديني في قطاع غزة، نقطة جذب، وهؤلاء على الأغلب سيقومون بعكس ذلك خلال الانتخابات النيابية المقبلة، بل أن غالبية نواب المحافظات الحاليين ينقلون انطباعات تصب نحو ما اشرت اليه، وموقف هؤلاء يحوي نقدا مبسطا ضمن حدود غير منفلتة بخصوص موقف الدولة، ولديهم تحفظات جزئية على طريقة ادارة بعض الامور بشأن غزة، مع كل الضخ الإعلامي الجائر الذي يمس الأردن بوسائل مختلفة، ويؤدي إلى ترك أثر على البنية الداخلية.
هناك اتجاه ثالث يذهب بعيدا في تعبيراته ويقول إن الأردن تحول إلى بلد يدفع كلف اللاجئين والنازحين من كل الجنسيات، وأن الأردن عالق بين قضية فلسطين، والملف السوري، وغير ذلك، وان كل الحكومات لم تحم الأردن من كلف أزمات شعوب الجوار، وهؤلاء يرغبون بسد الباب تماما في وجه الاشتباك الأردني مع كل ملفات الاقليم، وعنونة ذلك بالخصوصية، وأن على كل شعب أن يخلع شوكه بيديه، وان الاردن يأتي اولا دون اي التفاتة لليمين أو اليسار، وأن الأردن يدفع طوال عمره كلف غيره، وأن البلد اصبحت مصباً سكانياً، بما يعنيه ذلك من اعباء، ويقول أصحابه أحيانا أن الأردن لديه مشاكل مالية ويكفيه ما فيه، وأن إمكاناته لا تسمح له اصلا بالقيام بجهود أغاثية طوال هذه الشهور، وليس معروفا حجم هذا الاتجاه لكنه بالتأكيد موجود وأن كان لا يجاهر برايه بشكل علني، في ظل مناخات لا تحتمل إثارة الجدل.
اتجاه رابع يذهب بعيدا أيضا فهو ينتقد الأردن بشكل علني، ولا يوفر وسيلة إلا ويسيء للأردن، عبر التواصل الاجتماعي، أو شعارت تطرح في بعض المظاهرات، أو في المجالس ويستصغر البلد بشكل ظالم وهذا الاتجاه يوجه نقدا يتجاوز قواعد اللياقة لسياسات الدولة في ملف غزة، ويرى أن الأردن مرتهن للولايات المتحدة، وإسرائيل، وان تغطية الارتهان بمساعدات أو بتصريحات أمر غير كاف، وأن على الأردن أن يعيد كل حساباته، وأن لا يبقى في خانة إدارة التوازن بين مصالحه ومخاوفه واحتياجات جواره، وهذا الاتجاه يصب أيضا في حسابات داخلية سياسية، على صلة ربما بعمليات تحشيد تتعلق باستحقاقات داخلية، مثل الانتخابات وفقا لمن يحللون دوافع جزء من هذا الفريق، وهذا الجزء ينقل ذهنيته إلى أعداد أكبر، قد لا تكون منظمة سياسيا بالمعنى المعروف، وهذا الاتجاه يثير حنق كثيرين ممن يعتبرون أن الأردن يتم التطاول عليه مهما فعل لغيره.
الاتجاه الخامس الغالب والمعتدل حيث الكل مع قطاع غزة، ويتأثرون بشدة، ويتعاطفون مع ما يجري، وليسوا ضد مساعدة الغزيين، لكنهم ايضا يواجهون هواجس الحياة، والخوف من المستقبل، ويريدون لفلسطين أن تنجو من الاحتلال، ولا يريدون إضاعة الأردن وسط هذا الحريق، ويمكن القول صراحة أن هذا هو الفريق الغالب، ويتأثر بشكل غير مباشر، بحالة التباين التي تمثلها الاتجاهات السابقة، ويتنقل كأفراد ومجموعات أحيانا بين الحزم السابقة.

MENAFN26032024000072011014ID1108025632

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث