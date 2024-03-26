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قرار مجلس الأمن بوقف الحرب

3/26/2024 11:31:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لنهاية شهر رمضان المبارك. القرار صوت لصالحه 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الـ 15، والجديد أن الولايات المتحدة، وهي العضو الدائم بالإضافة لبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، لم تستخدم حق النقض الفيتو لمنع مرور القرار، واكتفت بالامتناع عن التصويت. القرار الأميركي بالامتناع لاقى ردود أفعال دولية كبيرة وجدت فيه تحولا في السياسة الأميركية نحو سياسة إسرائيل في غزة، ورفع الغطاء الدبلوماسي والسياسي عن حكومة نتنياهو. الولايات المتحدة نفت أن يكون قرار الامتناع عن التصويت يعبر عن أي تغير في سياستها، مؤكدة انها دوما دعمت وقف إطلاق النار بما يخدم الإفراج عن الرهائن. القرار بالنهاية غير ملزم لانه صدر بالاستناد للفصل السادس وليس السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي تستطيع إسرائيل الاستمرار في عملياتها لكن تلك العمليات تكون مخالفة لقرار أممي دولي.
الموقف الأميركي اللافت يعد المؤشر الأوضح للآن على تنامي ضيق صدر العالم وأصدقاء إسرائيل بسلوكها في غزة، فالعالم يفقد صبره والعمليات العسكرية التي تخوضها إسرائيل ذات أهداف غير قابلة للتحقيق، وهذا كله جعل الرأي العام العالمي يتصاعد لجهة النقدية تجاه إسرائيل. سلوك أميركا رسالة لنتنياهو اننا لن نبقى داعمين كمن يوقع شيكا على بياض، واننا قادرون على استخدام أوراقنا وتقنين الدعم، وأول ارهاصات ذلك رفع الغطاء جزئيا عن إسرائيل في مجلس الأمن، ليصوت لوقف النار كافة أعضاء مجلس الأمن مع امتناع أميركا، وهذا يدلل على عزلة حكومة نتنياهو دوليا بسبب ما تقوم به في غزة. الامتناع عن التصويت رسالة تحمل رمزية مهمة في أن أميركا تؤثر وتقود ولا يمكن لها ان تستمر بالتنظيف وراء التدمير الذي تحدثه سياسات نتنياهو التي تخلق الكثير من الاعداء وتبعد الأصدقاء. القرار لا يعد تغيرا إستراتيجيا في السياسة الأميركية نحو إسرائيل، وانما محاولة لدفع حكومة نتنياهو بالاتجاه الذي تراه أميركا هو الأصح، سواء في مفاوضات الرهائن في قطر أو الحديث عن اقتحام مزمع لمدينة رفح الغزية المزدحمة.
نتنياهو سرب للإعلام أنه سيلغي زيارة وفد إسرائيلي لأميركا لنقاش عملية رفح المزعومة والتي أبطأت أميركا حدوثها للآن. تلك بهلوانيات إعلامية، لان إسرائيل لن تستطيع الدخول بتلك العملية دون الاسناد العسكري والأمني والتقني الأميركي والغربي، ناهيك عن قدرة مصر التأثير بالمشهد العسكري القريب جدا على حدودها. الدعم الأميركي والغربي لا غنى عنه والا فالتكلفة العسكرية والإنسانية والسياسية ستكون طائلة على إسرائيل ونتنياهو الذي يخسر يوميا بسبب إدارته للمشهد بانتهازية متناهية. حتى ترامب وهو الحليف الأكبر لليمين الإسرائيلي يقول لإسرائيل ان العملية يجب ان تنتهي وأن إسرائيل تخسر الكثير من الأصدقاء كلما استمرت هذه العملية بتكلفتها الإنسانية الباهظة.

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