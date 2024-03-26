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المخيمات العشوائية في المفرق.. لاجئون سوريون يعيشون على أطراف الحياة

3/26/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعاء الزيود اضطر السوري "أبو قاسم" – اسم مستعار- وعائلته إلى الانتقال للسكن في منطقة عشوائية شرقي محافظة المفرق منذ نحو تسعة أعوام، وذلك لانخفاض قيمة إيجارات المساكن في مثل هذه المناطق التي يتجمع بها اللاجئون، وأصبحت تشكل مخيمات عشوائية غير رسمية.
سكان تلك المخيمات العشوائية غالبيتهم من ذوي الدخل المنخفض، والذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الحياة في المناطق والأحياء المنظمة أو المخيمات الرسمية (كالزعتري والأزرق).
أبو قاسم كان يعمل قبل مجيئه للأردن في زراعة الفستق الحلبي وتربية المواشي بمنطقة حماة شمالي سورية.
يقول لـ "الغد"، "الحياة في هذه المخيمات العشوائية قاسية وشاقة، نظرا لانعدام الخدمات العامة فيها من كهرباء ومياه ونقل وتعليم، فهي عبارة عن مناطق نائية مهمشة كونها بعيدة عن مركز المدينة، ولا تصلها الخدمات".
ظروف قاهرة
ويواجه اللاجئ السوري أبو قاسم الذي يسكن هذه المخيم العشوائي منذ تسع سنوات مع عائلته "ظروفا قاهرة لا يمكن تحملها"، على حد وصفه.
ويضيف أن "الظروف أجبرتهم على ذلك بحثا عن الأمان المعيشي" متابعا: "في فصل الصيف نعاني من ارتفاع درجات الحرارة والغبار المصاحب للأجواء الحارة في المناطق الصحراوية الذي يؤثر على الصحة العامة، لا سيما مرضى الجهاز التنفسي والربو، وفي الشتاء نعاني من البرودة والرياح الشديدة التي قد تقتلع الخيام، إضافة إلى مداهمة مياه الأمطار".
ويردف: "شهدنا كثيرا من الحوادث في الشتاء مثل اقتلاع الخيم وسقوطها على رؤوس قاطنيها، فضلا عن مشكلات متعلقة بعدم وجود مياه فالمياه تصل لنا عبر صهاريج بيع المياه "التنكات" وهذا مكلف جدا".
ويشير "أبو القاسم" إلى أن "السكن داخل المخيمات العشوائية ليس بالأمر السهل لكن مع ذلك يمكننا من التحرك والبحث عن العمل بشكل أسهل حيث أن معظمنا يعمل في الزراعة والمهن الحرفية التي ترتبط بالعمارة كمهن التشطيبات".
ويختم حديثه بالقول: "اتطلع أنا وعائلتي أن نعود إلى سورية ولكن عندما تكون الظروف مناسبة وآمنة في بلدنا هناك، فجميعنا خرج لأسباب عديدة وعندما يتحسن الوضع سنعود لقد تركنا عائلات لنا ونشتاق للوطن، نحن كغيرنا ممن يقطنون المخيمات العشوائية نحاول أن نعيش بأقل الإمكانيات وأن نتحدى الصعوبات بالتضامن والتآزر".
وتسببت الأزمة في سورية التي اندلعت في آذار (مارس) 2011، في فرار أكثر من 10 ملايين شخص من مناطقهم إلى مناطق آخرى داخل البلاد وخارجها أغلبهم لجأوا إلى الأردن ولبنان وتركيا.
وفي محافظة المفرق التي تستقبل أكبر مخيم لجوء سوري في المنطقة والعالم "مخيم الزعتري" تقطن أكثر من 90 عائلة سورية في مخيمات عشوائية شرقي المحافظة، خارج المخيمات المخصصة لهم، ويعيشون ظروفا إنسانية صعبة لعدم توفر الاحتياجات الأساسية.
وتعد هذه الفئات الأشد ضعفا في مخيمات النزوح غير الرسمية في ظل تردي الجوانب المعيشية والمقومات الأساسية للحياة الكريمة للإنسان، وغياب برامج الحماية والتمكين.
وتتوزع هذه المخيمات العشوائية في المفرق في عدد من مناطق البادية الشمالية إذ تتواجد بكثره شرقي المحافظة فهناك ما أنشأته وكونته العائلات السورية بعد خروجها من المخيمات النظامية الرسمية في البداية.
ويعيش اللاجئون السوريون في المخيمات العشوائية النائية والمغييبة عن دعم وخطط الجهات المعنية خصوصا الدولية منها، تحت وطأة الكثير من التحديات والمشاكل التي تزيد معاناتهم في الحصول على حياة كريمة، زادت هذه المعاناة بعد تقليص وانخفاض الدعم الدولي من الجهات الدولية من منظمات وغيرها من الجهات في الآونة الأخيرة.
كما يستضيف الأردن على أراضيه منذ بداية الأزمة في جارته الشمالية عام 2011 نحو 1.3 مليون سوري، نصفهم يحملون صفة لاجئ، في حين دخل الباقون قبل انطلاق الأحداث في بلادهم بحكم النسب والمصاهرة والتجارة.
وأدى تراجع الدعم الدولي إلى زيادة الأعباء على الدول المستضيفة للاجئين السوريين، بما فيها الأردن، وهو ما أثر على المساعدات المقدمة لهم في مجالات التعليم والصحة والمياه والنقل والطاقة وغيرها.
تقاسم الأعباء
الجهات المحلية ومن ضمنها البلديات تعمل ضمن خطط ورؤى لدعم اللاجئين وتقديم ما أمكن لهم ضمن مناطق تواجدهم.
وبهذا الصدد يعلق رئيس بلدية الزعتري والمنشية ماهر الخالدي بالقول إن "أغلب سكان منطقة الزعتري هم لاجئون سوريون وأغلبهم من سكان المخيمات العشوائية المتناثرة على أطراف منطقة الزعتري وهذا يشكل عبئا إضافيا على البلديات لتقديم خدماتها لهم جراء الأوضاع البيئية التي تعاني منها المنطقة سواء من نظافة ومياه أو طرق".
وناشد الخالدي في حديثه لـ"الغد"، منظمات ومؤسسات المجتمع الدولي لدعم البلدية لتستطيع القيام بواجبها بتقديم الخدمات والاحتياجات لإخواننا اللاجئين في المخيمات العشوائية أو السكان الأصليين.
وتابع: "الخيام العشوائية تنتشر بشكل واضح حيث باتت تشكل عبئا كبيرا على البلدية من ناحية الخدمات المقدمة حيث أننا مهتمون بتقديم الخدمات المتاحه لدينا للمخيمات العشوائية هناك، وأن انتقال اللاجئين إلى مخيمات عشوائية يكون بشكل جماعي وتجمعهم صلة القرابة".
احتياجات الطلاب معدومة بالمخيمات العشوائية
 من جهته، يقول الناشط الشبابي وصاحب مبادرة "اقرأ "سليمان الشرعة إن المخيمات العشوائية على اختلاف توزيعها تقع بعيدة عن مركز المحافظة إذ بنيت على أطراف المناطق الشرقية، ومنها ما تبعد عن مركز المحافظة ما يقارب 80 - 90 كم.
ويشير في حديثه لـ"الغد" إلى أن هذه المخيمات قريبة من منطقة الصفاوي ومنطقة البشيرية والمكيفتة وأم القطين، مما يشكل عبئا على قاطنيها في الحصول على الخدمات مثل النقل والتعليم والصحة والمياه.
ويتابع: "غالبا أصحاب تلك المخيمات لا يتلقون أي خدمات سواء الخدمات الأساسية بالإضافة إلى انعدام البنية التحتية والطرق، فالطرق هناك غير معبدة "ترابية" ويواجه السكان صعوبة في سلوكها للوصول إلى أقرب شارع رئيس.
ويضيف الشرعة أن المرافق الصحية معدومة حيث يعاني الأهالي من سكان تلك المخيمات من وضع صحي وبيئي مأساوي ويتنقلون من مكان إلى آخر بحثا عن فرصة عمل يومية بأجور زهيدة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، ويكون تنقلهم من منطقة لمنطقة تبعا للمواسم الزراعية فغالبية اللاجئين يعملون بالقطاع الزراعي.
ويردف: "مثلا في بداية شهر أيار يبدأ موسم البندورة في الحيازات الزراعية في المناطق الشرقية في البادية الشمالية فيرتحل هؤلاء من سكان المخيمات العشوائية بحثا عن توفير رزقهم، وبعد انتهاء موسم البندورة يتجهون إلى مناطق الغور والديسة بحثا عن فرص عمل جديدة ".
أما فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للفئات الضعيفة كالأطفال في مجال التعليم مثلا، يقول الشرعة إنهم "يعانون من ضعف خدمات التعليم ويعانون من مستوى التعليم الحالي لديهم جراء تركهم مقاعد الدراسة سواء في بلدهم سورية بسبب النزوح أو هنا بعد انتقالهم، إذا إن أغلب الطلاب هناك لم يكملوا تعليمهم، فالتعليم هناك معدوم والأطفال منقطعون عن التعليم بشكل رسمي وهناك نسب تسرب عالية من المدارس وصلت لـ90 %، وأدى ذلك لامتهان التسول للأطفال لا تتجاوز أعمارها أربع وخمس سنوات".
فيما تقوم العديد من مؤسسات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ومؤسسات محلية ودولية مثل (مكاني واليونيسيف) بتقديم كرفانات مؤقتة تعليمية داخل تلك المخيمات بالتعاون مع الجمعيات الأخرى الهدف منها هو توفير خدمات للأطفال من تعليم وبرامج مساندة، أما في ما يتعلق بموضوع الصحة والتأمين الصحي فهو ليس بالأفضل إذ لم يشملهم أي مظلة أو حماية صحية أو حتى إجتماعية.
ومن المؤكد أن تراجع وانخفاض الدعم الدولي للبلدان المستضيفة وتراجع أنشطة المنظمات الدولية والأممية للاجئين في مناطق تواجدهم أصبح يشكل خطرا على كافة الأصعدة يحيط ويعيش بين اللاجئين ويقلل فرص تقديم حياة كريمة لهم.

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