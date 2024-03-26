تعثر أول وتأهل مؤجل

(MENAFN
- Al Watan) أرجأ المنتخب السعودي تأهله إلى الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بعدما تعادل مع مضيفه طاجيكستان 1/1، في المباراة التي جمعتهما على الإستاد المركزي بدوشنبه، لحساب الجولة الرابعة للدور الثاني من التصفيات.
تقدم الأخضر أولا عن طريق فراس البريكان" 46"، لكن أصحاب الأرض عادلوا النتيجة بهدف روستام سويروف"80".
وتعثر الأخضر للمرة الأولى في التصفيات، بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز في الجولات الثلاث الأولى.
ورغم ذلك واصل المنتخب السعودي تصدره للمجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، بفارق 5 نقاط عن طاجيكستان.
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