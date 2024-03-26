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تعثر أول وتأهل مؤجل

3/26/2024 11:28:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أرجأ المنتخب السعودي تأهله إلى الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بعدما تعادل مع مضيفه طاجيكستان 1/1، في المباراة التي جمعتهما على الإستاد المركزي بدوشنبه، لحساب الجولة الرابعة للدور الثاني من التصفيات.
تقدم الأخضر أولا عن طريق فراس البريكان" 46"، لكن أصحاب الأرض عادلوا النتيجة بهدف روستام سويروف"80".
وتعثر الأخضر للمرة الأولى في التصفيات، بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز في الجولات الثلاث الأولى.
ورغم ذلك واصل المنتخب السعودي تصدره للمجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، بفارق 5 نقاط عن طاجيكستان.

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