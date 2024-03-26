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تايتن بطلا لكأس هواة السيدات

3/26/2024 11:28:26 PM
(MENAFN- Al Watan) توج أمين عام رابطة الهواة للكرة الطائرة، أحمد طاهر إدريس، فريق تايتن بكأس بطولة الهواة الرمضانية الأولى للكرة الطائرة للسيدات والميداليات الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الاتحاد الذي حصل على الميداليات الفضية 2 /صفر، وحصل فريق كلكرز 3 على المركز الثالث والميداليات البرونزية بعد فوزه على جدة يونايتد 2 /صفر.

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