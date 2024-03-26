تايتن بطلا لكأس هواة السيدات

تايتن بطلا لكأس هواة السيدات
التاريخ
3/26/2024 11:28:26 PM
(MENAFN
- Al Watan) توج أمين عام رابطة الهواة للكرة الطائرة، أحمد طاهر إدريس، فريق تايتن بكأس بطولة الهواة الرمضانية الأولى للكرة الطائرة للسيدات والميداليات الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الاتحاد الذي حصل على الميداليات الفضية 2 /صفر، وحصل فريق كلكرز 3 على المركز الثالث والميداليات البرونزية بعد فوزه على جدة يونايتد 2 /صفر.
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