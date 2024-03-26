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النمر والهيجة إلى نصف نهائي رمضانية الدرب

3/26/2024 11:28:25 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي لبطولة مونديال الدرب الرمضانية، بعد تأهل فريقي النمر والهيجة، حيث تغلب الأول على رملان 3/ صفر، وتفوق الثاني على هيجنتوس 1 /صفر، وتقام مباريات دور الأربعة بمواجهتي النمر والهيجة، والرجاء وفرنسا.
وأوضحت اللجنة المنظمة لدورة مونديال الدرب الرمضانية أن الدورة تشهد منافسات قوية وإثارة وندية بين الفرق المتأهلة، مشيرة إلى أن الجمهور الكبير الحاضر للمباريات زاد من جمال الدورة الرياضية، مشيدة بتعاون الفرق الرياضية مع اللجان المنظمة، والتي أسهمت في إنجاح الحدث الرياضي الرمضاني الذي تنظمه البلدية. مؤكدة أن الاستعداد للمراحل النهائية تسير على قدم وساق، وأن هناك ترتيبات كبيرة، ومفاجآت مميزة في ختام الدورة الأبرز والأشهر على مستوى المنطقة.

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