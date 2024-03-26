النمر والهيجة إلى نصف نهائي رمضانية الدرب

(MENAFN
- Al Watan) اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي لبطولة مونديال الدرب الرمضانية، بعد تأهل فريقي النمر والهيجة، حيث تغلب الأول على رملان 3/ صفر، وتفوق الثاني على هيجنتوس 1 /صفر، وتقام مباريات دور الأربعة بمواجهتي النمر والهيجة، والرجاء وفرنسا.
وأوضحت اللجنة المنظمة لدورة مونديال الدرب الرمضانية أن الدورة تشهد منافسات قوية وإثارة وندية بين الفرق المتأهلة، مشيرة إلى أن الجمهور الكبير الحاضر للمباريات زاد من جمال الدورة الرياضية، مشيدة بتعاون الفرق الرياضية مع اللجان المنظمة، والتي أسهمت في إنجاح الحدث الرياضي الرمضاني الذي تنظمه البلدية. مؤكدة أن الاستعداد للمراحل النهائية تسير على قدم وساق، وأن هناك ترتيبات كبيرة، ومفاجآت مميزة في ختام الدورة الأبرز والأشهر على مستوى المنطقة.
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