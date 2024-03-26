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إفطار ساحلي - جريدة الوطن السعودية

3/26/2024 11:28:04 PM
(MENAFN- Al Watan) يحرص أهالي محافظة الوجه التابعة لمنطقة تبوك على إقامة الإفطار الجماعي في شهر رمضان قرب السواحل البحرية للمحافظة بصورة اجتماعية مميزة تهدف إلى تعزيز التواصل والترابط فيما بينهم.
ويحمل الصائمون قبيل آذان المغرب وجبات الإفطار التي جادت ربات البيوت بطهيها، كمشاركة في إعداد الوجبات التي تُميز سفر أهالي الوجه خلال الشهر الفضيل، ومنها الشوربة والسمبوسة، وغيرها من المأكولات الشعبية، ويتسابق الشباب والأطفال في تقديم الوجبات لكبار السن في صور تجسد روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع كافة. (واس)

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