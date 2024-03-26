إفطار ساحلي - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) يحرص أهالي محافظة الوجه التابعة لمنطقة تبوك على إقامة الإفطار الجماعي في شهر رمضان قرب السواحل البحرية للمحافظة بصورة اجتماعية مميزة تهدف إلى تعزيز التواصل والترابط فيما بينهم.
ويحمل الصائمون قبيل آذان المغرب وجبات الإفطار التي جادت ربات البيوت بطهيها، كمشاركة في إعداد الوجبات التي تُميز سفر أهالي الوجه خلال الشهر الفضيل، ومنها الشوربة والسمبوسة، وغيرها من المأكولات الشعبية، ويتسابق الشباب والأطفال في تقديم الوجبات لكبار السن في صور تجسد روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع كافة. (واس)
MENAFN26032024000089011017ID1108025602
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.