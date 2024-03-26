لمسة وفاء من أمير الشرقية لأحد رجالاتها - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) في لمسة وفاء لرجال خدموا وطنهم ومجتمعهم اعتمد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز تسمية أحد شوارع حي العقربية بمدينة الخبر باسم / علي بن محمد البلوشي أحد أعلام المنطقة الشرقية.
وعبر علي البلوشي لـ"الوطن" عن سعادته الغامرة وامتنانه وشكره للقيادة الحكيمة للبلاد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأمير المنطقة الشرقية على هذه اللفتة الكريمة وغير المستغربة من قيادة المملكة.
كما وجه الشكر لكل من تواصل معه وهنأه من المسؤولين والزملاء بهذه اللفتة الكريمة والشرف الكبير.
وأصدر البلوشي الذي عمل في أرامكو لأربعة عقود وشغل منصب المدير العام لخدمات أحياء أرامكو السكنية كتاب "القلب والروح"، الذي أهدى نسخة منه لأمير المنطقة الشرقية.
ورصد في كتابه سيرته الذاتية مستندا على نطاق واسع من الخبرات في العمل والحياة، مستذكرا كثيرا من التجارب التي خاضها على مدى عقود من الزمن.
وشارك البلوشي في تأسيس اللجنة الاستشارية لمتقاعدي أرامكو كما رأس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية بالدمام لمدة 20 عاما، إضافة لكونه أول رئيس لنادي
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