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لمسة وفاء من أمير الشرقية لأحد رجالاتها - جريدة الوطن السعودية

3/26/2024 11:28:04 PM
(MENAFN- Al Watan) في لمسة وفاء لرجال خدموا وطنهم ومجتمعهم اعتمد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز تسمية أحد شوارع حي العقربية بمدينة الخبر باسم / علي بن محمد البلوشي أحد أعلام المنطقة الشرقية.
وعبر علي البلوشي لـ"الوطن" عن سعادته الغامرة وامتنانه وشكره للقيادة الحكيمة للبلاد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأمير المنطقة الشرقية على هذه اللفتة الكريمة وغير المستغربة من قيادة المملكة.
كما وجه الشكر لكل من تواصل معه وهنأه من المسؤولين والزملاء بهذه اللفتة الكريمة والشرف الكبير.
وأصدر البلوشي الذي عمل في أرامكو لأربعة عقود وشغل منصب المدير العام لخدمات أحياء أرامكو السكنية كتاب "القلب والروح"، الذي أهدى نسخة منه لأمير المنطقة الشرقية.
ورصد في كتابه سيرته الذاتية مستندا على نطاق واسع من الخبرات في العمل والحياة، مستذكرا كثيرا من التجارب التي خاضها على مدى عقود من الزمن.
وشارك البلوشي في تأسيس اللجنة الاستشارية لمتقاعدي أرامكو كما رأس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية بالدمام لمدة 20 عاما، إضافة لكونه أول رئيس لنادي

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