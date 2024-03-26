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يوم مبادرة السعودية الخضراء.. التزام سعودي لبناء مستقبل أكثر استدامة - جريدة الوطن السعودية

3/26/2024 11:28:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تشارك العديد من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى، غدا الأربعاء، في فعاليات الاحتفاء بيوم مبادرة "السعودية الخضراء"، المحدد بتاريخ 27 مارس من كل عام، 2021م؛ وتهدف لمعالجة تحديات تغيرات المناخ.
وتأتي أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة الهادفة للتعريف بيوم المبادرة، ورفع الوعي بجهود المملكة لمكافحة تغيّر المناخ، وتأكيد الدور المهم لجميع فئات المجتمع في بناء مستقبل مستدام.
خارطة طريق لمستقبل أكثر استدامة
وبقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تسعى مبادرة السعودية الخضراء إلى توحيد برامج حماية البيئة وانتقال الطاقة والاستدامة في المملكة بهدف تحسين جودة الحياة من خلال تحقيق ثلاثة أهداف، الأول خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويا بحول 2030، والثاني زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، والثالث حماية 30 % من المناطق البرية والبحرية بحول 2030.
وتم تحديد يوم 27 مارس من كل عام كمناسبة سنوية للتوعية بأهمية العمل البيئي تحت اسم ((يوم مبادرة السعودية الخضراء))، بالتزامن مع ذكرى إطلاق المبادرة في نفس اليوم من عام 2021م.
ونجحت المبادرة منذ إطلاقها في إحراز تقدم كبير، لكن الطريق لا يزال طويلاً.
ويهدف ((يوم مبادرة السعودية الخضراء)) إلى تشجيع جميع المواطنين والمقيمين في المملكة على المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.
أكثر من 80 مبادرة
وتدعم مبادرة ((السعودية الخضراء)) طموح المملكة المتمثل في تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060، عبر تبني نموذج الاقتصاد الدائري للكربون. كما تعمل على تسريع رحلة انتقال المملكة نحو الاقتصاد الأخضر.
كما تسعى إلى تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة من خلال تعزيز الاقتصاد الأخضر، حيث تم إطلاق أكثر من 80 مبادرة تمثل استثماراً مهماً تتجاوز قيمته 705 مليارات ريال (188 مليار دولار)، وكذلك تسريع الانتقال الأخضر والاضطلاع بدور رائد عالمياً في تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.
وتعمل على الإشراف على جميع جهود المملكة وتوحيدها لمكافحة تغير المناخ تحت مظلة واحدة وفق أهداف واضحة، توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص لتحديد ودعم فرص التعاون والابتكار.
وبالنسبة لمبادرة ((الشرق الأوسط الأخضر))، فهي تهدف إلى التخلص من قرابة 700 طن من ثاني أكسيد الكربون، وزراعة قرابة 50 مليار شجرة، وزيادة المساحات الخضراء بالأشجار إلى 12 ضعفاً، واستصلاح أكثر من 200 مليون هكتار من الأراضي.

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