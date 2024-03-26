Wednesday, 27 March 2024 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تكريم 544 حافظا وحافظة لكتاب الله بجازان

3/26/2024 11:25:44 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، الحفل الختامي لمسابقة، الشيخ جمعان بن مزهر الحمراني ((الصوت الندي)).
وأكد المدخلي أن العناية بكتاب الله من أجل الأعمال وخاصة، ونحن في شهر نزل فيه القرآن الكريم، ومن يستطيع أن يقوم بهذا العمل الجليل فهو في نعمة وفضل من الله يجب الشكر.
وقدم خلال حديثه شكره وامتنانه لعائلة آل مزهر ومنسوبي الوقف المبارك على ما يقومون به من أعمال جليلة كبناء وترميم الجوامع والمساجد، وكذلك الأعمال الخيرية الواسعة ثم إقامة هذه المسابقة سنويًا.
واختتم المدخلي بالتهنئة لكل الفائزين بالجوائز من الحفاظ والحافظات، ودعاهم إلى الاستمرار في المراجعة والحفظ والاستعداد للمشاركة في مسابقة الملك سلمان القادمة، وتمثيل المنطقة خير تمثيل، كما فعل زملاؤهم من الحفاظ.
واختتم الحفل بتوزيع الجوائز وتكريم الجهات المتعاونة والرعاة الماسيين والإعلاميين.
الجدير بالذكر أن عدد المشاركين من الحفاظ والحافظات لهذا العام بلغ 1100 من عدة جمعيات مشاركة اجتاز التصفيات 544 حافظًا وحافظة من 14 جمعية تحفيظ وإدارة تعليم، وكانت المسابقة عبارة عن خمسة فروع ((القرآن كاملاً- نصف القرآن- ثلث القرآن- سدس القرآن- والصوت الندي))، وكانت قيمة الجوائز 75 الف ريال

MENAFN26032024000089011017ID1108025599

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث