تكريم 544 حافظا وحافظة لكتاب الله بجازان

(MENAFN
- Al Watan) رعى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، الحفل الختامي لمسابقة، الشيخ جمعان بن مزهر الحمراني ((الصوت الندي)).
وأكد المدخلي أن العناية بكتاب الله من أجل الأعمال وخاصة، ونحن في شهر نزل فيه القرآن الكريم، ومن يستطيع أن يقوم بهذا العمل الجليل فهو في نعمة وفضل من الله يجب الشكر.
وقدم خلال حديثه شكره وامتنانه لعائلة آل مزهر ومنسوبي الوقف المبارك على ما يقومون به من أعمال جليلة كبناء وترميم الجوامع والمساجد، وكذلك الأعمال الخيرية الواسعة ثم إقامة هذه المسابقة سنويًا.
واختتم المدخلي بالتهنئة لكل الفائزين بالجوائز من الحفاظ والحافظات، ودعاهم إلى الاستمرار في المراجعة والحفظ والاستعداد للمشاركة في مسابقة الملك سلمان القادمة، وتمثيل المنطقة خير تمثيل، كما فعل زملاؤهم من الحفاظ.
واختتم الحفل بتوزيع الجوائز وتكريم الجهات المتعاونة والرعاة الماسيين والإعلاميين.
الجدير بالذكر أن عدد المشاركين من الحفاظ والحافظات لهذا العام بلغ 1100 من عدة جمعيات مشاركة اجتاز التصفيات 544 حافظًا وحافظة من 14 جمعية تحفيظ وإدارة تعليم، وكانت المسابقة عبارة عن خمسة فروع ((القرآن كاملاً- نصف القرآن- ثلث القرآن- سدس القرآن- والصوت الندي))، وكانت قيمة الجوائز 75 الف ريال
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