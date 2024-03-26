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ورشة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي بهيئة الصحفيين في مكة

3/26/2024 11:25:44 PM
(MENAFN- Al Watan) ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة مساء غد الأربعاء ورشة العمل التدريبية بعنوان "الذكاء الاصطناعي في الإعلام" تقدمها الدكتورة نهى بنت عيسى زمزمي رئيس قسم الاتصال وتقنية الإعلام بجامعة جدة وذلك بمقر المبنى الرئيسي بشركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية.
وتتلخص محاور الورشة في مفهوم الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالعمل الإعلامي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة العمل الصحفي، وتطوير جودة المحتوى، وكذلك دور الذكاء الاصطناعي في التحقق من مصداقية الأخبار ومحاربة الشائعات، بالإضافة إلى غرف الأخبار المركزية بين الفرص والتحديات.
كما تأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة وفعاليات الفرع لتحقيق أهداف هيئة الصحفيين السعوديين بصفة عامة وشاملة.

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