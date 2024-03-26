ورشة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي بهيئة الصحفيين في مكة

(MENAFN
- Al Watan) ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة مساء غد الأربعاء ورشة العمل التدريبية بعنوان "الذكاء الاصطناعي في الإعلام" تقدمها الدكتورة نهى بنت عيسى زمزمي رئيس قسم الاتصال وتقنية الإعلام بجامعة جدة وذلك بمقر المبنى الرئيسي بشركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية.
وتتلخص محاور الورشة في مفهوم الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالعمل الإعلامي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة العمل الصحفي، وتطوير جودة المحتوى، وكذلك دور الذكاء الاصطناعي في التحقق من مصداقية الأخبار ومحاربة الشائعات، بالإضافة إلى غرف الأخبار المركزية بين الفرص والتحديات.
كما تأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة وفعاليات الفرع لتحقيق أهداف هيئة الصحفيين السعوديين بصفة عامة وشاملة.
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