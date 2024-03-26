أدبي الطائف يدشن 8 دواوين شعرية

(MENAFN
- Al Watan) احتفى نادي الطائف الأدبي الثقافي ممثلا بجماعة فرقد الإبداعية مساء أمس الثلاثاء 26 مارس 2024 م الموافق 16 رمضان 1445هـ بمناسبة اليوم العالمي للشعر، والتي تضمنت مسامرة شعرية للشعراء أصحاب الدواوين التي طبعت في النادي مؤخرًا وهي 8 دواوين والتي تم تدشينها في الاحتفائية لكل من :
الشاعر حسن الزهراني ،الشاعر خالد الغامدي ، الشاعر عاصم الزهراني ،الشاعر عبد الله السفياني ،الشاعر سامي أبو بدر ، الشاعر طارق ياسين ، الشاعر أمين العصري ، الشاعر سلطان العصيمي، الشاعر محمد خيري الإمام .
أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي الأستاذ عطا الله الجعيد مشيرا إلى أن النادي يشارك بالاحتفاء باليوم العالمي للشعر كل عام بتقديم دواوين لعدد من الشعراء من أبناء المنطقة وخارجها كما يحرص على تقديم الأسماء الجديدة والواعدة والمواهب الشابة في هذا المجال وقد بدأ الحفل الذي قدمته الأستاذة همس بدر الدين بكلمة لرئيس النادي عطا الجعيد بارك فيها للمسؤول الإداري بالنادي رئيس جماعة فرقد الإبداعية البروفيسور أحمد بن عيسى الهلالي حصوله على درجة الأستاذية في الأدب والنقد بجامعة الطائف ثم ألقى الشعراء قصائد شعرية على الحضور بعد التعريف بدواوينهم وفي نهاية الأمسية قام الجعيد بمشاركة الدكتور أحمد الهلالي في تكريم الشعراء المشاركين ومديرة الأمسية وتوجه الحضور بعد ذلك للحصول على الدواوين المدشنة موقعة من مؤلفيها .
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