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أدبي الطائف يدشن 8 دواوين شعرية

3/26/2024 11:25:44 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفى نادي الطائف الأدبي الثقافي ممثلا بجماعة فرقد الإبداعية مساء أمس الثلاثاء 26 مارس 2024 م الموافق 16 رمضان 1445هـ بمناسبة اليوم العالمي للشعر، والتي تضمنت مسامرة شعرية للشعراء أصحاب الدواوين التي طبعت في النادي مؤخرًا وهي 8 دواوين والتي تم تدشينها في الاحتفائية لكل من :
الشاعر حسن الزهراني ،الشاعر خالد الغامدي ، الشاعر عاصم الزهراني ،الشاعر عبد الله السفياني ،الشاعر سامي أبو بدر ، الشاعر طارق ياسين ، الشاعر أمين العصري ، الشاعر سلطان العصيمي، الشاعر محمد خيري الإمام .
أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي الأستاذ عطا الله الجعيد مشيرا إلى أن النادي يشارك بالاحتفاء باليوم العالمي للشعر كل عام بتقديم دواوين لعدد من الشعراء من أبناء المنطقة وخارجها كما يحرص على تقديم الأسماء الجديدة والواعدة والمواهب الشابة في هذا المجال وقد بدأ الحفل الذي قدمته الأستاذة همس بدر الدين بكلمة لرئيس النادي عطا الجعيد بارك فيها للمسؤول الإداري بالنادي رئيس جماعة فرقد الإبداعية البروفيسور أحمد بن عيسى الهلالي حصوله على درجة الأستاذية في الأدب والنقد بجامعة الطائف ثم ألقى الشعراء قصائد شعرية على الحضور بعد التعريف بدواوينهم وفي نهاية الأمسية قام الجعيد بمشاركة الدكتور أحمد الهلالي في تكريم الشعراء المشاركين ومديرة الأمسية وتوجه الحضور بعد ذلك للحصول على الدواوين المدشنة موقعة من مؤلفيها .

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