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150 سوقا عالميا تنتظر المصدرين السعوديين

3/26/2024 11:25:44 PM
(MENAFN- Al Watan) عمل بنك التصدير والاستيراد على سد الفجوات التمويلية وتقليل المخاطر من خلال مبادرات وخطط تمكن الصناعات السعودية من الولوج إلى الأسواق العالمية والقدرة على اكتساب ميزة تنافسية، وله دور فعال في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة وأثر واضح في تمكين منظومة الصادرات السعودية غير النفطية لتصل إلى العالم.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، أن عام 2023 شهد إطلاق مبادرات استراتيجية وأخرى محلية من أهمها توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستحداث مسار ائتماني خاص بالمنشآت بقيمة تصل إلى 400 مليون ريال.
وأضاف الخلب خلال لقاء في برنامج أسواق السعودية عبر قناة "الإخبارية"، بأن الاتفاقية التي وقعت مع شركة "ترافيغورا" بقيمة تتجاوز 1.8 مليار ريال سوف تساعد المصدر السعودي للوصول إلى أكثر من 150 سوقاً عالمياً، كما أن البنك منذ التأسيس، وفر تسهيلات ائتمانية تفوق 35 مليار ريال منها 16.5 مليار التي حققت في العام الماضي.
وأشار الخلب، إلى أن الهدف الأساسي للبنك هو تمكين التنوع الاقتصادي غير النفطي والصادرات غير النفطية، ويقدم البنك باقة من المنتجات تهدف إلى تلبية احتياجات المصدرين السعوديين والمشترين الدوليين والمؤسسات المالية والعالمية والمحلية، والتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية منها التمويل والتأمين والضمانات.
لافتا إلى أن أبرز القطاعات التي مولها البنك في 2023 هي المنتجات البتروكيماوية والتعدين والصناعة والمعادن والكابلات والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي: "نعمل في الفترة القادمة على إطلاق منتجات استثمارية تساعد المستثمرين المحليين على التوسع عالميًا وتخفف أخطار الاستثمار خارج المملكة".

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