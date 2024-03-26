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الشهرة بين الهوس والتفاهة

3/26/2024 11:25:44 PM
(MENAFN- Al Watan) -الطبیعة البشریة قائمة على حب الأضواء ونیل المدیح والإطراء والحصول على الشھرة ويُعتبر اهتمام الناس تقدیرًا للشخص ولفكره وإنجازاته لكن تكمن الإشكالیة حین تتحول الحقیقة إلى وھم وتفاھة وتصبح الشھرة قائمة بحد ذاتھا!!
فتعتبر حینھا ھي الوجود الحقیقي لصاحبھا وبدونھا فلا معنى ولا وجود له فھذه الشھرة المزیفة تخلو من خصائص الشھرة الحقیقیة والواقعیة والتي تجيء نتیجة شھرة تراكمیة وطبیعیة نتیجة إحساس بالمسؤولیة ونجاح لافت في مجال العمل وتكون قد تزینت بالأمانة والوعي... والھوس بالشھرة لها أسبابھا الاجتماعیة والثقافیة والعقلیة والسلوكیة، ويؤدي تغلغل هذا الداء الاجتماعي وأعني الشهرة المشوهة إلى حالة من المسخ الثقافي وتنازل رھیب عن القیم الدینیة والاجتماعیة والإنسانیة، وھذا یؤدي إلى تشوه بصري وسمعي عارم، فینتھي أخیرا وللأسف إلى قبول المجتمع لھذه الصورة المزیفة والنماذج التمثیلیة، ویصاحبھا في الوقت نفسه غیاب أو تغییب للنماذج والقدوات المضیئة في كل المجالات وهي التي كانت إلى زمن قریب قدوات یحتذى بھا خصوصًا لدى النشء والذین ھم أشد الفئات تعرضًا لھذا الخطر القادم من مستنقعات التفاهة لیحل محلھم تلك النماذج الناتجة عن إفرازات عصر التقنیة ووسائل التواصل الاجتماعي..
والھوس بالشھرة لیس حدیث الیوم وإن كان قد أصبح ھذه الأیام ظاھرة مھیمنة فقد روى ابن الجوزي عن حادثة وقعت في زمنه عندما قام إعرابي أثناء الحج بالحسر عن ثیابه ثم بال في بئر زمزم، وعندما أتوا به إلى والي مكة وسأله عما دفعه لھذا الفعل المشین، قال الإعرابي حتى یعرفني الناس، فیقولون ھذا فلان الذي بال في بئر زمزم، وما أكثر أمثاله في زمننا ھذا والذین یتبولون في كل لحظة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي عام 1980 قام مارك شایمن بقتل مغني فرقة (البیتلز الشھیرة) جون لینون ولیصرح بعدھا أن ذلك الفعل قد حوله إلى شخص شھیر. وفي عام 1980 قام جون ھنكلي بمحاولة اغتیال الرئیس الأمریكي الراحل رونالد ریجان محاولة منه لجذب انتباه الممثلة الأمریكیة جودي فوستر... ومحاولة اقتحام عالم الشھرة قد یكون مفھومًا ومقبولًا وذا مرجعیة سیاسیة أو رياضية أو إعلامية أو اقتصادية فالسیاسیون الذین یدخلون الانتخابات تصبح الشھرة أساسیة لھم، وعنصر أساسي للنجاح فلدیھم فرق خاصة لخدمة ھذا الغرض. كما أن أن ھناك فئات في المجتمع والذین یعتمد دخلھم المادي على مقدار الشھرة التي یحققونھا كلاعبي كرة القدم وبقیة الألعاب الریاضیة الأخرى ونجوم السینما العالمیین والاقتصاديون والذین یھتمون بھذا العالم الملئ بالأضواء والفلاشات لتحقیق المزید من الأرباح والعائد المادي المجزي... ومن جانب آخر وھذا ما یھمنا ھنا، ھو الخلفیة والأرضیة للشھرة وھوسھا ذات التمدد والتجذر في غیاھب الاضطراب النفسي والعقلي والسلوكي فیكون حینھا منطلقھا وأساسھا الرئیسي واحد وھو الشعور بالدونیة وعدم الثقة بالنفس والذي یقود إلى السعي وراء الشھرة بأي طریقة كانت لتعویض ما یصیب ھذا الشخص من نقص واضطراب وتزلزل صاخب في كینونة شخصیته ومن أھم تلك الإضطرابات الشخصیة ما یلي:
١- اضطراب الشخصیة التمثیلیة (Histrionic personality (disorder وھي أن یسعى صاحبھا لجذب الانتباه بأي طریقة ممكنة كانت، وشعور ھؤلاء بالثقة بالنفس لا ینبع من شعورھم بثقتھم الذاتیة، بل بتقبل الآخرین لھم، وكلما ازداد تقبل الآخرین واھتمامھم وترحیبھم بھؤلاء زاد مستوى الشعور بالرضا لدیھم،
وھذه الشخصیة لدیھا قدرات غیر عادیة لإبراز العواطف بشكل متناقض ولذلك یسمونھم بالشخصیات الدرامیة والتمثلیة وجزءًا ليس قليلا من هذه الفئة يتجه أصحابها لمھنة التمثیل، لأن الفن ھنا یحقق أھدافھم، والتي تتمثل في جذب الانتباه، فھم دوما تحت الأضواء، ولدیھم قدرة في التعامل مع العواطف وإبرازھا، وھذا النوع من اضطراب الشخصیة یتواجد أكثر عند النساء وھم یعشقون الإثارة وارتداء الملابس المثیرة وغیر اللائقة والإتیان بمحتویات فارغة وتافھة وخارجة عن إطار الذوق والأدب العام وھم یتجھون لحالة من الاكتئاب والقلق. والتوتر عند انحسار الأضواء عنھم.
٢-: الشخصیة النرجسیة:(Narcissistic (personality disorder وهذه الشخصية لديها شعور بالأهمية المبالغة في النفس حتى لو لم یكونوا یملكون أي إمكانیات تبرر ھذا الشعور، والمشكلة ھنا تكمن أنھم یتوقعون من الآخرین أن یتعاملوا معھم وفق نظرتھم ھم ولذلك یسعون إلى طلب الشھرة بشكل غیر عادي، محاولة منھم لتلقي المدیح والإطراء، لیكونوا دومًا في مركز الاھتمام، وھذه الفئة تسعى لتملك الأكبر والأغلى والأندر وغیرھامن سیارات وملابس، وإكسسوارات وكما یأتون بالكثیر من الأفعال الغریبة، والأقوال غیر المنطقیة، أو الأطروحات المعاكسة للتیار بشكل لافت، وكل ھذا لتحقیق المزید من الحضور والتواجد تحت الأضواء... والشخصیة النرجسیة في معاناة مستمرة تبعًا لطلبھا الإطراء المبالغ والمستمر مقترنا بالتضخیم في الإنجازات ومجالات التفوق والتي ھي في غالبھا إنجازات دون كیشوتیة
وھم یعتقدون قدرتھم على فھم مشاعر الآخرین، كما أنھم كثیرو الانتقاد للآخرین.واحتقارھم، وھم وراء ھذا القناع المرضي، یعانون من نقصان تقدیر الذات وینزعجون بسھولة من أدنى انتقاد، ویصابون أخیرًا بالتعاسة والاكتئاب والقلق إذا لم یتم منحھم الإعجاب والامتیازات التي یعتقدون ھوسًا أنھم یستحقونھا وعشقھم للأضواء وأخذ اللقطة لا یبارى وھذه الشخصیات المضطربة في بنیویة شخصیتھا وتركیبھا سواءً كانت الاضطراب التمثیلي أو النرجسی یؤول معظم أصحابھا إلى حالات من القلق والاكتئاب الشدید، وفصام الشخصیة والضلالات وھذا ربما یقودھم إلى ما یسمى ظاھرة (السوبر نوفا) والسوبر نوفا: ظاھرة كونیة تنتج عن إنفجار نجمي كبیر بسبب عدم تحمله الطاقة الرھیبة داخله!!
ویطلق ھذا المصطلح على ظاھرة انتحار المشاھیر، فھؤلاء قد وصلوا في مرحلة متأخرة من شھرتھم إلى ما نسمیه ظاھرة السوبر نوفا فالشھرة ومتلازماتھا وھوسھا أدت لحیاة معادلاتھا غیر متكافئة، فیقع أصحابھا أخیرا في بوتقة من الاكتئاب والقلق، فضلا أنھم یعانون من الفراغ الروحي، وعدم فھم دور الإنسان في ھذه الحیاة كمستخلف لله عز وجل، یقول تعالى: (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وھو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة ولنجزینھم أجرھم بأحسن ما كانوا یعملون)
ومن المنطقي ھنا أن یكون التافھون ومشاھیر الفلس وجھان لعملة واحدة نظرا للمحتوى السخیف والھابط والتافه التي تحتویه أطروحاتھم. یقول البروفیسور الكندي الشھیر(آلان دونو) في كتابه الأشھر (نظام التفاھة):((إن مواقع التواصل الاجتماعي نجحت في ترمیز التافھین أي تحویلھم إلى رموز فقد صار یمكن لكل جمیلة بلھاء أو وسیم فارغ أن یفرضوا أنفسھم على المشاھدین ویدعم التافھون بعضھم بعضًا فیرفع كل منھما الآخر لیقع التأثیر بید جماعة تكبر باستمرار لأن الطیور على أشكالھا تقع)) كما یقول: ((یجرف المحتوى التافه ما تباھت به البشریة من منجزات أدبیة وفنیة وإداریة وسیاسیة وتاریخیة، فقد جاءت التفاھة وھي تحمل معھا قیمًا جدیدة تتعلق بالأخلاق والمثل والعادات وأسالیب العیش)) كما یقول في ذات الكتاب ((إن وظیفة التفاھة تشجع بكل الطرق على الإغفاء بدلًا من التفكیر، والنظر إلى ما ھو غیر مقبول على أنه أمر حتمي، وإلى كل ما ھو مقیت، وكأنه ضروري ھي ببساطة تحولنا إلى أغبیاء)). ویرى آلان دونو ((أن التافھون قد حسموا المعركة...)) فھل حسموھا بالفعل؟ وھل نسلّم أن ھؤلاء التافھون قد سیطروا على المشھد بعد أن أصبحوا حدیث الناس ورموزھم، وصاروا نجوم المجالس والمناسبات ووسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح زحفھم لا یتوقف حتى أصبح العالم والمثقف الحقیقي وبقیة النخبویون الحقیقیون یتوارون عن الأنظار ومھددون بالانقراض في ظل تسید ھذه الفئة التافهة وحلة التفكیر فقیرة وسخیفة المحتوى؟
حتى صاروا في غفوة من الزمن ھم المفكرون والمنظرون والمؤرخون... یقول عباس محمود العقاد: ((لیس ھناك كتاب أقرأه، ولا أستفید من قراءتي له حتى الكتاب التافه أستفید من قراءته وھو أنني قد تعلمت شیئا، وھو ما ھي التفاھة؟ وكیف یكتب التافھون؟ وفیما یفكرون؟

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