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صراع العاميات الإنجليزية وكيف انتقل للعربية

3/26/2024 11:25:44 PM
(MENAFN- Al Watan) في كل لغات العالم يفرض منطق اللغة وجود ما يعرف بالاستعمال الصحيح للغة. ووجود الاستعمال الصحيح يتطلب وجود صورة مناقضة للاستعمال الصحيح يمكن اعتباره استعمالا خاطئاً. ومراعاة الاستعمال الصحيح أمر بديهي وموجود في كل الثقافات. وفي نظرية ((الازدواجية اللغوية)) لفرجسون، فإن الأشكال اللغوية في أي مجتمع تتكون من نوعين: النوع الأول يكون عادة على شكل لهجة فصيحة تسمى بالشكل اللغوي الأعلى (High Variety) والنوع الثاني يأخذ شكل اللهجة العامية أو الدارجة ويسمى بالشكل اللغوي الأدنى (Low Variety).
وكلما زاد تعليم الفرد واطلاعه وتنوعت قراءاته وتعمق في فهم النظام الداخلي للغة، فإن إلمامه بالشكل اللغوي الأعلى يزداد وبالتالي تتقلص لديه الأغلاط اللغوية. وفي كل الثقافات يفضي تحريف الشكل الأعلى للغة إلى انتشار اللحن بين العامة وإلى نشوء ما يعرف بالشكل الأدنى للغة أو ما يعرف بالعاميات. وإتقان الشكل الفصيح قد يعتبر مهارة تتفاوت بشكل نسبي من شخص لآخر. وتمتلك اللغات واسعة الانتشار، كاللغة العربية والإنجليزية البريطانية، نصوصا رفيعة وتراثا ضخما يمكن الرجوع له لتحديد صيغة مشتركة للاستعمال الصحيح.
ومما يضفي شيئا من المشروعية والرسوخ لقواعد الاستعمال الصحيح ويمنحها الاستمرارية عبر الأجيال المتوالية هو ارتباطها بتراث ديني وأدبي يكون محل تقدير واحترام لدى أفراد المجتمع، علاوة على كونه اتصالا بماض زاهر مجيد. وعندما تنشأ ظاهرة التمرد اللغوي في المجتمع، أي ظهور أفراد يرفضون قواعد الشكل اللغوي الأعلى ويتساهلون في كسرها والإخلال بموازينها، بحجة أن اللغة تتطور أو أن اللغة شجاعة لا تقبل الجمود، فهذا مؤشر طبيعي على أن هناك فئة في المجتمع، بدأت تفقد ارتباطها بموروثاتها أو أنها تعتقد بأن هذا الموروث لا يعنيها أو لا يمثلها. هذه الأزمة اللغوية يمكن ملاحظتها بشكل واضح في اللغة الإنجليزية البريطانية التي وجدت نفسها وسط معركة وجودية مع الإنجليزية الأمريكية.
الصراع بين الإنجليزية البريطانية والإنجليزية الأمريكية لا يمكن اختزاله في قضية ((التطور اللغوي)) فهناك جوانب أخرى لهذا الصراع يحمل خصائص سياسية واقتصادية، فالنخب الأمريكية تتعاطى مع اللغة من زاوية إستراتيجية، باعتبار اللغة مكونا هاما من مكونات الثقافة. وباعتبار أن تمرد الأمريكيين على الإنجليزية البريطانية يمثل رغبة في الاستقلال الثقافي عن التاج البريطاني وامتدادا للثورة الأمريكية في القرن الثامن عشر ضد الأم (بريطانيا) الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس.
رفض الاستعمال الصحيح للإنجليزية البريطانية وتمييع قواعدها يهدف لصنع مقاربة أمريكية للعلاقات البشرية ويمهد الطريق أمام أمركة الثقافة والآداب ومحو أي ثقافات منافسة. فالإنجليزية الأمريكية تتعامل مع اللغات الأخرى وعلى رأسها الإنجليزية البريطانية على غرار ما تفعله مع السياسة والاقتصاد الأمريكي. أي بطريقة الإلغاء التدريجي لتقديم الثقافة الأمريكية ثقافة كونية عابرة للقارات، والإنجليزية الأمريكية باعتبارها لغة عالمية جديدة. لذلك تواصل الثقافة الأمريكية عملها الدؤوب في انحلال وتفكك وتمييع قواعد الإنجليزية البريطانية وتهميشها من خلال محو مصطلحات الإنجليزية الأم ورفض مخزونها المعجمي وإفقار قواعدها النحوية والصرفية، إنها ببساطة تسعى لتشويه طبيعة الإنجليزية البريطانية من خلال تعميم الاستعمال الأمريكي حتى على المستويات الرسمية. ومع كثرة التداول المنظم والمقصود للثقافة الأمريكية حلت لهجة الشارع الأمريكي الفظة محل الإنجليزية البريطانية الراقية، اللهجة البريطانية الشهيرة التي طالما سمعناها في قنوات الإذاعة الإنجليزية العريقة أو كما يسمونها BBC ENGLISH.
أصبحت معاهد تعليم اللغة الإنجليزية على الطريقة الأمريكية تغزو مدن العالم ساحبة البساط من تحت المعاهد والأكاديميات البريطانية المرموقة. يعتقد الأمريكيون أنهم غير ملزمين بطريقة الاستعمال البريطاني وتراث الأدب الإنجليزي، وبالتالي أخذوا يتمردون على قواعدها ويرفضونها بل ويقدمون كل الحجج العلمية على أن اللغة تتطور ولا معنى لفرض أي قواعد للاستعمال الصحيح. الحجج الأمريكية نفسها نجدها تتكرر حرفيا في الأوساط الثقافية والأدبية في العالم العربي، في شكل أشبه بالتبعية الثقافية. وكما تستورد البضائع والمنتجات الأمريكية أصبحنا نستورد حتى الأزمات الثقافية واللسانية. ولا شك أن قضية الاستعمال الصحيح كانت على الدوام مثارا للجدل ولكن لكل لغة ثقافتها وموروثاتها وظروفها التاريخية الخاصة، فلا يوجد أي مبرر لتعميم حالة الإنجليزية الأمريكية على بقية لغات العالم.

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