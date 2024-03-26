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1.2 مليون مستفيد من مراكز المراقبة بنجران

3/26/2024 11:25:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح المتحدث الرسمي لصحة منطقة نجران أن عدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها مراكز المراقبة الصحية بمنفذ الوديعة ومطار نجران خلال العام الماضي 2023، بلغ 1.2 مليون مستفيد.
وأشار إلى أن عدد المراجعين للعيادات بمركز المراقبة الصحي بمنفذ الوديعة بلغ 5455 مراجعًا، وعدد حالات النقل الإسعافي 54 حالة وعدد المطعمين بالجرعات الوقائية 146.597 ألفًا فيما أكدت إحصائية مركز المراقبة بمطار نجران أن عدد مراجعي العيادة بمركز المراقبة 22047 ألف مراجع وبلغ عدد حالات النقل الإسعافي 29 حالة.

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