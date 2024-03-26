1.2 مليون مستفيد من مراكز المراقبة بنجران

(MENAFN
- Al Watan) أوضح المتحدث الرسمي لصحة منطقة نجران أن عدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها مراكز المراقبة الصحية بمنفذ الوديعة ومطار نجران خلال العام الماضي 2023، بلغ 1.2 مليون مستفيد.
وأشار إلى أن عدد المراجعين للعيادات بمركز المراقبة الصحي بمنفذ الوديعة بلغ 5455 مراجعًا، وعدد حالات النقل الإسعافي 54 حالة وعدد المطعمين بالجرعات الوقائية 146.597 ألفًا فيما أكدت إحصائية مركز المراقبة بمطار نجران أن عدد مراجعي العيادة بمركز المراقبة 22047 ألف مراجع وبلغ عدد حالات النقل الإسعافي 29 حالة.
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