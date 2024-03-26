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لا تشارك ولا كلمة #لايستغلونك

3/26/2024 11:25:43 PM
(MENAFN- Al Watan) دشنت منصة أبشر حملة بهدف التوعية من الاستغلال والاحتيال الإلكتروني، عبر رسائل توعوية تركيزها ينصب نحو المحافظة على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور في منصة أبشر، والذي يعتبر الهوية الرقمية للمستفيدين، مع التأكيد على أهمية عدم مشاركتها مع الآخرين.
طرق المحافظة على سرية البيانات
عدم مشاركة اسم المستخدم والرمز السري ورمز التأكيد مع أي شخص
عدم زيارة وتسجيل الدخول إلى مواقع غير آمنة
التأكد من رابط أي موقع يصل إليك
الاكتفاء بتسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر absher
عدم الإفصاح عن أي من المعلومات المتعلّقة ببيانات الهوية الرقمية
طرق تغيير الرقم السري ورقم الهاتف
يمكن للمستخدم تغيير الرقم السري عبر:
إعادة إنشاء كلمة المرور (absher)
يمكن للمستخدم تغيير رقم الجوال عبر:
تغيير رقم الجوال (absher)

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