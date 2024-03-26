لا تشارك ولا كلمة #لايستغلونك

(MENAFN
- Al Watan) دشنت منصة أبشر حملة بهدف التوعية من الاستغلال والاحتيال الإلكتروني، عبر رسائل توعوية تركيزها ينصب نحو المحافظة على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور في منصة أبشر، والذي يعتبر الهوية الرقمية للمستفيدين، مع التأكيد على أهمية عدم مشاركتها مع الآخرين.
طرق المحافظة على سرية البيانات
عدم مشاركة اسم المستخدم والرمز السري ورمز التأكيد مع أي شخص
عدم زيارة وتسجيل الدخول إلى مواقع غير آمنة
التأكد من رابط أي موقع يصل إليك
الاكتفاء بتسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر absher
عدم الإفصاح عن أي من المعلومات المتعلّقة ببيانات الهوية الرقمية
طرق تغيير الرقم السري ورقم الهاتف
يمكن للمستخدم تغيير الرقم السري عبر:
إعادة إنشاء كلمة المرور (absher)
يمكن للمستخدم تغيير رقم الجوال عبر:
تغيير رقم الجوال (absher)
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