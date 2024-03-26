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8832 صيادا في السعودية

3/26/2024 11:25:43 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مدير عام إدارة مصائد الأسماك في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس حسين الناظري، البيانات الإحصائية للثروة السمكية والبحرية في المملكة، وهي: الشريطين الساحليين في المنطقة الشرقية والبحر الأحمر بطول 3280 كيلومترا، وعدد قوارب الصيد فيهما 7362 قاربًا، وعدد الصيادين 8832، في الوقت الذي شكل صيادو البحر الأحمر نحو ضعف عدد الصيادين بالمنطقة الشرقية، بـ 5846 صيادا، مقابل 2986 صيادا بالسواحل المطلة على الخليج العربي.
حواجز مانعة
أضاف الناظري أن المصادر الرئيسية لتلوث الهواء، هي التجمعات الصناعية المتركزة في مختلف المناطق الحضرية على امتداد السواحل، مبينًا أن إلقاء النفايات الصناعية والتجارية والسكانية القمامة على السواحل تعرض صحة السكان للخطر، حيث تحمل المياه تلك النفايات، وتنشرها على امتداد السواحل، مما يؤدي لتدهور البيئة الطبيعية، حيث تعمل النفايات الصلبة حواجز تمنع السلاحف البحرية والأسماك والثدييات البحرية من التعشيش، لافتًا إلى أن الصيد غير النظامي يهدد المجموعة الحيوانية الفطرية، مما يسبب انخفاضًا ملموسًا في المخازن السمكية والقشريات، مؤكدًا أن عمليات الردم والتجريف من أكثر الأنشطة البشرية، تدميرًا للموارد الساحلية والبحرية، إذ تسبب أضرارًا شديدة للمواطن الطبيعية الساحلية.
المانجروف المتضررة
عدد الناظري، في معرض حديثه عن تلوث البيئة البحرية وأثره على الثروة البحرية، 6 طرق لمواجهة الأخطار على البيئة البحرية، والحد منها، تشمل تنمية وتطوير النظم البيئية والبحرية، وتنظيم أعمال الصيد والممارسات البحرية الأخرى، وإيجاد برنامج لرصد ومتابعة وحماية أشجار المانجروف مع إعادة تأهيل بيئات أشجار المانجروف المتضررة، ومراقبة مصادر التلوث المحتملة ووضع خطة طوارئ، بالإضافة إلى إيجاد برنامج لرصد ومتابعة التعديات على الشعاب المرجانية، وإعادة تأهيل مواقع الشعاب المرجانية المتضررة بواسطة الاستزراع الحي أو عبر استخدام الشعاب الصناعية.
سواحل المملكة
. المنطقة الشرقية:
880 كيلومترا طول الشريط الساحلي
2133 قارب صيد
2986 صيادا
1130 عامل صيد سعودي
8323 عامل صيد أجنبي
63 % الإنتاج السمكي
. البحر الأحمر:
2400 كيلومتر طول الشريط الساحلي
5229 قارب صيد
5846 صيادا
2586 عاملا سعوديا
9499 عاملا أجنبيا
37 % الإنتاج السمكي

MENAFN26032024000089011017ID1108025590

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