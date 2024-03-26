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374 شكوى ضد الصحة يوميا

3/26/2024 11:25:43 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبلت وزارة الصحة عن طريق مركزها 937 نحو 67467 شكوى من قبل المرضى والمستفيدين جراء تلقيهم الخدمات الصحية من المنشآت التابعة للوزارة بجميع مناطق المملكة، وذلك خلال النصف الأول للعام الماضي، وبواقع 374 شكوى يوميا.
وعلمت ((الوطن)) من مصادر طبية أن تلك الشكاوى التي واجهت المستفيد أو المريض والواردة لمركز الصحة ألزمت المسؤولين في برامج الخدمات المقدمة لإيجاد الحلول الجذرية والسريعة.
منشآت صحية
كشفت المصادر أن تلك الشكاوى تمثلت في استقبال المركز لـ 13816 شكوى من نقص الأدوية في صيدليات المنشآت الصحية، فيما استقبل شكاوى لها علاقة باستقبال المريض في المنشآت الصحية عبر أقسام الطوارئ بلغت 28549 شكوى، كما استقبل 4032 شكوى بسبب نقص التطعيمات.
وتشكلت الشكاوى المتبقية في خدمة الحصول على موعد عن طريق تطبيق خدمة صحتي بـ 9998 شكوى، كما سجلت شكاوى عدم القبول تسجيل للدخول على صحتي 11072 شكوى.
الصيدليات المجتمعية
أجرت الصحة حلولا سريعة على تلك الخدمات الـ5، واستحدثت لجنة لنقص الأدوية و المستلزمات الطبية برئاسة رئيس هيئة الغذاء والدواء، كما استحدثت غرفة عمليات للأدوية التنفسية لمتابعة توفر الأدوية بالصيدليات المجتمعية، وكذلك استحداث لجنة إشرافية على خدمة وصفتي لمتابعة أبرز التحديات التي تواجه الخدمة، وتحديد فرص التحسين وذلك بعد تحديد مستهدف لعدد البلاغات الأسبوعية لأقل من 1500 بلاغ.
تكدس المراجعين
وحول نقص التطعيمات، وجهت وزارة الصحة بتحديد مستهدف لعدد البلاغات الأسبوعي لأقل من 100 بلاغ، وتقرر المتابعة المستمرة من قِبَل مالك الخدمة، وتحديد مواقع الخلل ومعالجتها واستحداث لجنة توجهية للقاحات على مستوى وزارة الصحة، وفيما يخص البلاغات المتعلقة باستقبال المريض في أقسام الطوارئ فقد تم تحديد مستهدف لعدد البلاغات الأسبوعي لأقل من 1500 بلاغ، وتتم المتابعة المستمرة من قبل مالك الخدمة، وتحديد مواقع الخلل ومعالجتها وإصدار التنبيهات على المنشأة الصحية التي حُدِّد تكدس المراجعين فيها ومشاركته مع مشغل الخدمة ومالك الخدمة.

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