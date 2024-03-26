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التورنيدو يعادل الفيلسوف

3/26/2024 11:25:43 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق قائد المنتخب السعودي، سالم الدوسري، رقمًا مميزًا بعدما شارك في مباراة الأخضر أمام طاجيكستان، إذ وصل إلى المباراة رقم 81 بقميص منتخب السعودي، معادلا عدد مباريات الأسطورة يوسف الثنيان الذي خاض 81 مباراة خلال الفترة من 1986 حتى 1998، محتلا المركز الـ27 بقائمة أكثر اللاعبين ظهورًا مع الأخضر بمختلف البطولات.
ويمتلك سالم الدوسري 22 هدفًا في المركز 11 بقائمة ترتيب هدافي المنتخب السعودي عبر التاريخ.

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