التورنيدو يعادل الفيلسوف

(MENAFN
- Al Watan) حقق قائد المنتخب السعودي، سالم الدوسري، رقمًا مميزًا بعدما شارك في مباراة الأخضر أمام طاجيكستان، إذ وصل إلى المباراة رقم 81 بقميص منتخب السعودي، معادلا عدد مباريات الأسطورة يوسف الثنيان الذي خاض 81 مباراة خلال الفترة من 1986 حتى 1998، محتلا المركز الـ27 بقائمة أكثر اللاعبين ظهورًا مع الأخضر بمختلف البطولات.
ويمتلك سالم الدوسري 22 هدفًا في المركز 11 بقائمة ترتيب هدافي المنتخب السعودي عبر التاريخ.
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