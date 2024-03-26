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رقم مميز للعازف

3/26/2024 11:25:43 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل مهاجم المنتخب السعودي، فراس البريكان، رقمًا مميزًا، بعدما أحرز هدفًا في شباك طاجيكستان، ووفقًا لموقع ((سوفا سكور)) العالمي المتخصص في الإحصائيات، فإن المهاجم فراس البريكان هو أكثر لاعب سعودي مساهمة في الأهداف ما بين الأندية والمنتخب هذا الموسم، بعدما شارك في 32 مباراة، سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع 7، ليكون قد ساهم في 23 هدفًا.

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