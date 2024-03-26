رقم مميز للعازف
التاريخ
3/26/2024 11:25:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) سجل مهاجم المنتخب السعودي، فراس البريكان، رقمًا مميزًا، بعدما أحرز هدفًا في شباك طاجيكستان، ووفقًا لموقع ((سوفا سكور)) العالمي المتخصص في الإحصائيات، فإن المهاجم فراس البريكان هو أكثر لاعب سعودي مساهمة في الأهداف ما بين الأندية والمنتخب هذا الموسم، بعدما شارك في 32 مباراة، سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع 7، ليكون قد ساهم في 23 هدفًا.
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