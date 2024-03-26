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طاجيكستان تنهي صمود 350 دقيقة

3/26/2024 11:25:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهى منتخب طاجيكستان صمود المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما هز شباكه خلال مواجهة المنتخبين أمس، التي انتهت بالتعادل 1 /1، واهتزت شباك الأخضر لأول مرة في التصفيات، بعدما خرج الفريق بشباك نظيفة في المباريات الثلاث الأولى.
وظلت الشباك الخضراء نظيفة خلال المباريات الثلاث الأولى، إلى جانب 80 دقيقة من مباراة طاجيكستان، بإجمالي 350 دقيقة، قبل أن يسجل روستام سويروف لاعب طاجيكستان هدفه في شباك الحارس محمد العويس.

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