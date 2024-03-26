طاجيكستان تنهي صمود 350 دقيقة

(MENAFN
- Al Watan) أنهى منتخب طاجيكستان صمود المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما هز شباكه خلال مواجهة المنتخبين أمس، التي انتهت بالتعادل 1 /1، واهتزت شباك الأخضر لأول مرة في التصفيات، بعدما خرج الفريق بشباك نظيفة في المباريات الثلاث الأولى.
وظلت الشباك الخضراء نظيفة خلال المباريات الثلاث الأولى، إلى جانب 80 دقيقة من مباراة طاجيكستان، بإجمالي 350 دقيقة، قبل أن يسجل روستام سويروف لاعب طاجيكستان هدفه في شباك الحارس محمد العويس.
MENAFN26032024000089011017ID1108025586
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.