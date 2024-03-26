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مانشيني يحبط الأخضر

3/26/2024 11:25:42 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل مدرب المنتخب السعودي الإيطالي روبرتو مانشيني، تقديم العروض الباهتة مع الأخضر بالسقوط في فخ التعادل 1 /1 مع طاجيكستان، وشهدت المواجهة العديد من الأخطاء المتكررة التي سقط فيها المدرب الإيطالي رغم تميز الأخضر في شوط اللقاء الثاني.
علامات استفهام

ظهر العديد من علامات الاستفهام فيما يتعلق بتشكيل المنتخب السعودي الذي بدأ المباراة، ويأتي على رأسها عدم مشاركة ياسر الشهراني في مركز الظهير الأيسر، إذ قرر مانشيني إشراك أيمن يحيى في مركز الظهير الأيسر، رغم أنه يمتلك الشهراني أحد أفضل الأظهرة في قارة آسيا، وهو ما أدى إلى ضعف واضح في الجبهة اليسرى طوال اللقاء ورغم ذلك لم يتم تعديل الوضع.
وواصل مانشيني إبعاد سالم الدوسري عن منطقة الجناح الأيسر والزج به في العمق الهجومي، ليحرم الأخضر من خطورة اللاعب المتمثلة في التواجد بالطرف.
فضلا عن عدم الدفع بعبدالرحمن غريب في وقتٍ مبكر من أجل استغلال المساحات التي ظهرت في دفاعات طاجيكستان وخاصة في الشوط الثاني، حيث قرر الزج به خلال الدقيقة الأخيرة دون فائدة.
مساحات وأخطاء

تكررت أخطاء مانشيني مع الأخضر والمتمثلة في المساحات التي تظهر دائما خلف الظهيرين الأيمن والأيسر نتيجة منحهما واجبات هجومية مستمرة مع إغفال الواجبات الدفاعية بصورة واضحة، ونتج عن تلك المساحات استقبال الكثير من الهجمات الخطيرة خاصة عبر الجبهة اليمنى التي تواجد فيها محمد البريك الذي قدم مستويات جيدة هجوميا ولكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب بالشق الدفاعي. ويعتبر تباعد الخطوط أبرز أخطاء المنتخب السعودي التي ظهرت مجددا خلال مواجهة طاجيكستان، حيث افتقد الأخضر للربط بين الدفاع والهجوم، نتيجة عدم تفاهم لاعبي الوسط وسوء التمرير بشكل متواصل ما أدى لخسارة العديد من الكرات.
سوء التنظيم

يعاب على مانشيني سوء التنظيم عند التحول الدفاعي، حيث نجا من استقبال هدفين على الأقل عبر الهجمات المرتدة لأصحاب الأرض الذين كانوا قريبين بشدة من التسجيل ولكنهم فشلوا بنهاية المطاف.
وبعيدا عن عدم ترابط الخطوط وسوء التمرير والمساحات الفارغة، فقد واصل الأخضر إهدار الفرص ويجب معالجة ذلك مستقبلا.
أخطاء مانشيني
-إشراك أيمن يحيى ظهيرا
-إغفال الأدوار الدفاعية للظهيرين
-عدم إغلاق المساحات أمام المنافس
-تباعد خطوط الأخضر
-سوء التنظيم الدفاعي
-مشاركة الدوسري في العمق
-عدم معالجة مشكلة إهدار الفرص

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