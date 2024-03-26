3 أندية تترقب الأمان

(MENAFN
- Al Watan) تترقب أندية الرائد والأخدود والرياض الابتعاد بشكل جيد عن الوقوع في خطر مراكز الهبوط إلى دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، وتأمين نفسها بشكل أفضل بعد التوقف، إذ إنها تعاني حاليا من اقترابها من المراكز الثلاثة الأخيرة في دوري روشن السعودي للمحترفين، بوقوعها في المراكز من الـ13 وحتى الـ15 تواليا بذات الرصيد 24 نقطة، وليست بعيدة عن الخطر والتفريط النقطي في قادم الجولات، التي ستشهد مواجهات مباشرة بين الثلاثي وكذلك مع الأندية الثلاثة التي تحل في مراكز الهبوط، الطائي وأبها والحزم، فهل ينجح الثلاثي في تأمين وضعه أم أن الوضع عقب التوقف سيتغير، وتتراجع النتائج وتتحسن نتائج الثلاثي الآخر، كل ذلك ستكشفه الجولات الـ10 المتبقية من عمر
فارق ضئيل
تعاني أندية الرائد والأخدود والرياض من اقترابها من أندية القاع، فكل ما يفصل الثلاثي عن الطائي صاحب المركز الـ16 أول مراكز الهبوط نقطتان فقط، إذ حصد كل من الثلاثي 24 نقطة، فيما رصيد الأشهب 22 نقطة، ويبتعد الثلاثي عن أبها بفارق 3 نقاط، إذ يملك زعيم الجنوب 21 نقطة في المركز الـ17، بينما الفارق بينهم وبين الحزم الأخير 9 نقاط، إذ جمع حزم الصمود 15 نقطة.
مباشرة واحدة
ستشهد الجولات الـ10 المتبقية مواجهة نارية مباشرة واحدة بين الفرق الثلاثة، عندما يتقابل الأخدود والرائد في الجولة الـ25، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، وهي مواجهة مفصلية بالنسبة للفريقين، ستزيد من حظوظ أحدهما في الابتعاد، وسترمي بالآخر إلى المجهول.
حظوظ جيدة
يعتبر الأخدود أكثر الثلاثي مواجهات لمنافسيه على الهروب من الخطر، فسيخوض السماوي خلال الجولات الـ10 المتبقية 4 مباريات مع منافسين مباشرين، فبعد أن يستضيف الرائد في الجولة المقبلة، سيواجه أبها في الجولة الـ29 على ملعبه، قبل أن يحل ضيفا على الحزم في الجولة الـ30، ويختتم مشواره في الدوري بموقعة الطائي في الجولة الأخيرة في حائل.
الرياض موقف الثلاثي قبل العودة 24 13 الرائد 24 14 الأخدود 24 15 الرياض تساو ثنائي
يتساوى الرائد والطائي في عدد المواجهات المباشرة مع المنافسين خلال الجولات الـ10 المتبقية من عمر الدوري، إذ سيخوض كل منهم 3 مواجهات مفصلية، فالرائد الذي سيحل ضيفا ثقيلا على الأخدود في الجولة المقبلة، سيستضيف الحزم في بريدة، لحساب الجولة الـ27 للدوري، فيما يستقبل الطائي في بريدة أيضا في الجولة الـ31.
أما الرياض، فسيخوض مواجهة قوية أمام أبها، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الجولة المقبلة، وفي الجولة الـ28 يستقبل أيضا على ذات الملعب نظيره الطائي، فيما ستكون آخر مبارياته مع منافسيه المباشرين خارج أرضه، عندما يحل ضيفا على الحزم في الجولة الـ32.
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