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3 أندية تترقب الأمان

3/26/2024 11:25:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تترقب أندية الرائد والأخدود والرياض الابتعاد بشكل جيد عن الوقوع في خطر مراكز الهبوط إلى دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، وتأمين نفسها بشكل أفضل بعد التوقف، إذ إنها تعاني حاليا من اقترابها من المراكز الثلاثة الأخيرة في دوري روشن السعودي للمحترفين، بوقوعها في المراكز من الـ13 وحتى الـ15 تواليا بذات الرصيد 24 نقطة، وليست بعيدة عن الخطر والتفريط النقطي في قادم الجولات، التي ستشهد مواجهات مباشرة بين الثلاثي وكذلك مع الأندية الثلاثة التي تحل في مراكز الهبوط، الطائي وأبها والحزم، فهل ينجح الثلاثي في تأمين وضعه أم أن الوضع عقب التوقف سيتغير، وتتراجع النتائج وتتحسن نتائج الثلاثي الآخر، كل ذلك ستكشفه الجولات الـ10 المتبقية من عمر

فارق ضئيل
تعاني أندية الرائد والأخدود والرياض من اقترابها من أندية القاع، فكل ما يفصل الثلاثي عن الطائي صاحب المركز الـ16 أول مراكز الهبوط نقطتان فقط، إذ حصد كل من الثلاثي 24 نقطة، فيما رصيد الأشهب 22 نقطة، ويبتعد الثلاثي عن أبها بفارق 3 نقاط، إذ يملك زعيم الجنوب 21 نقطة في المركز الـ17، بينما الفارق بينهم وبين الحزم الأخير 9 نقاط، إذ جمع حزم الصمود 15 نقطة.
مباشرة واحدة
ستشهد الجولات الـ10 المتبقية مواجهة نارية مباشرة واحدة بين الفرق الثلاثة، عندما يتقابل الأخدود والرائد في الجولة الـ25، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، وهي مواجهة مفصلية بالنسبة للفريقين، ستزيد من حظوظ أحدهما في الابتعاد، وسترمي بالآخر إلى المجهول.
حظوظ جيدة
يعتبر الأخدود أكثر الثلاثي مواجهات لمنافسيه على الهروب من الخطر، فسيخوض السماوي خلال الجولات الـ10 المتبقية 4 مباريات مع منافسين مباشرين، فبعد أن يستضيف الرائد في الجولة المقبلة، سيواجه أبها في الجولة الـ29 على ملعبه، قبل أن يحل ضيفا على الحزم في الجولة الـ30، ويختتم مشواره في الدوري بموقعة الطائي في الجولة الأخيرة في حائل.
الرياض موقف الثلاثي قبل العودة 24 13 الرائد 24 14 الأخدود 24 15 الرياض تساو ثنائي
يتساوى الرائد والطائي في عدد المواجهات المباشرة مع المنافسين خلال الجولات الـ10 المتبقية من عمر الدوري، إذ سيخوض كل منهم 3 مواجهات مفصلية، فالرائد الذي سيحل ضيفا ثقيلا على الأخدود في الجولة المقبلة، سيستضيف الحزم في بريدة، لحساب الجولة الـ27 للدوري، فيما يستقبل الطائي في بريدة أيضا في الجولة الـ31.
أما الرياض، فسيخوض مواجهة قوية أمام أبها، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الجولة المقبلة، وفي الجولة الـ28 يستقبل أيضا على ذات الملعب نظيره الطائي، فيما ستكون آخر مبارياته مع منافسيه المباشرين خارج أرضه، عندما يحل ضيفا على الحزم في الجولة الـ32.

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