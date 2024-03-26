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أمريكا تحذر إسرائيل من تداعيات دولية خطيرة حال اجتياحها مدينة رفح

3/26/2024 11:25:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة تعتبر شن إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح سيزيد من عزلة تل أبيب على الساحة العالمية.
وقال ميلر تعليقا على احتمال بدء عملية عسكرية إسرائيلية في رفح: "نعتبر أن هذا النوع من العمليات سيضر بمصالح الأمن القومي الإسرائيلي ويؤدي إلى عزلة أكبر لإسرائيل في العالم. كما أنه سيفصل إسرائيل عن تلك الدول التي عملت منذ فترة طويلة كشركاء لها".
وتضغط الولايات المتحدة، وهي أبرز داعم لتل أبيب سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب في غزة، على إسرائيل منذ أسابيع للامتناع عن اجتياح رفح التي ارتفع عدد سكانها إلى مليون ونصف المليون شخص، وفق الأمم المتحدة.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة، أن إسرائيل تعتزم شن حملة عسكرية على مدينة رفح بجنوب غزة حتى من دون تأييد واشنطن.
يذكر أن الولايات المتحدة أعدت في وقت سابق مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول قطاع غزة، يشير إلى أن مجلس الأمن "يرى ضرورة لوقف فوري وثابت لإطلاق النار" و"يدعم الجهود الدبلوماسية الدولية المستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار مع ربطه بإطلاق سراح الرهائن المتبقين". ولكنه يخلو من دعوة مباشرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق الفيتو ضد 3 مشاريع قرارات، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري.

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