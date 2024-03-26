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اليابان تغير حظرها على تصدير الأسلحة الفتاكة

3/26/2024 11:25:42 PM
(MENAFN- Al Watan) اتخذت اليابان الخطوة الأولى لبناء صناعة الأسلحة اليابانية وتعزيز قدراتها ودورها في الشؤون العالمية، حيث وافق مجلس الوزراء الياباني على خطة لبيع طائرات مقاتلة من الجيل التالي إلى دول أخرى، وهي أحدث خطوة بعيدًا عن المبادئ السلمية التي تبنتها البلاد في نهاية الحرب العالمية الثانية.
ومن المتوقع أن يساعد القرار المثير للجدل بالسماح بمبيعات الأسلحة الدولية في تأمين دور اليابان في مشروع عمره عام لتطوير طائرة مقاتلة جديدة مع إيطاليا والمملكة المتحدة.
أسلحة فتاكة
وفي الوقت الحالي، تقول طوكيو إنها لا تخطط لتصدير أسلحة فتاكة تم تطويرها بشكل مشترك بخلاف المقاتلات الجديدة، التي من غير المتوقع أن تدخل الخدمة حتى عام 2035.
وفي ما يلي نظرة على موضوع التغيير الأخير ولماذا تقوم اليابان بتخفيف قواعد تصدير الأسلحة بسرعة.
بدء التصدير
لقد حظرت اليابان منذ فترة طويلة معظم صادرات الأسلحة بموجب دستور البلاد السلمي، على الرغم من أنها بدأت في اتخاذ خطوات نحو التغيير وسط تصاعد التوترات الإقليمية والعالمية. وفي عام 2014، بدأت في تصدير بعض الإمدادات العسكرية غير الفتاكة، وفي ديسمبر الماضي، وافقت على تغيير من شأنه أن يسمح ببيع 80 سلاحاً فتاكاً ومكوناتها التي تصنعها بموجب تراخيص من دول أخرى إلى الجهات المرخصة. وقد مهد هذا التغيير، الذي تم إجراؤه في ديسمبر، الطريق أمام اليابان لبيع صواريخ باتريوت أمريكية الصنع إلى الولايات المتحدة، مما يساعد في استبدال الذخائر التي ترسلها واشنطن إلى أوكرانيا.
وسيسمح القرار المتعلق بالطائرات لليابان بتصدير أسلحة فتاكة تشارك في إنتاجها إلى دول أخرى للمرة الأولى.
المقاتلة الجديدة
وتعمل اليابان مع إيطاليا والمملكة المتحدة لتطوير طائرة مقاتلة متقدمة لتحل محل أسطولها القديم من مقاتلات F-2 ذات التصميم الأمريكي، ومقاتلات يوروفايتر تايفون التي يستخدمها الجيشان البريطاني والإيطالي.
ووافقت اليابان، التي كانت تعمل سابقًا على تصميم محلي يسمى FX، في ديسمبر 2022 على دمج جهودها مع برنامج بريطاني إيطالي يسمى العاصفة. ويقع المشروع المشترك، المعروف باسم برنامج Global Combat Air، في المملكة المتحدة، ولم يعلن بعد عن اسم جديد لتصميمه.
وتأمل اليابان أن توفر الطائرة الجديدة قدرات استشعار وتخف أفضل وسط التوترات المتزايدة في المنطقة، مما يمنحها ميزة تكنولوجية ضد منافسيها الإقليميين الصين وروسيا.
موقف اليابان
وقال مجلس الوزراء في قراره، إن الحظر المفروض على تصدير المنتجات النهائية من شأنه أن يعيق الجهود المبذولة لتطوير الطائرة الجديدة، ويقتصر على اليابان دور داعم في المشروع.

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