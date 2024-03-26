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كولومبيا تفتح باب قطع العلاقات مع إسرائيل

3/26/2024 11:25:42 PM
(MENAFN- Al Watan) مع دخول الحرب في غزة شهرها السادس، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدما في الحرب في غزة وانتقد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف مؤقت، ورفض الجهود الدولية لوقف إراقة الدماء. وأدى قرار الولايات المتحدة بعدم عرقلة قرار مجلس الأمن إلى تصعيد التوتر بينها وبين إسرائيل بشأن سير الحرب.
في حين هدد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إذا لم تمتثل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وحث الدول الأخرى على تعليق العلاقات مع إسرائيل إذا لم توقف هجومها العسكري.
توسيع الهجوم
وقال نتنياهو إن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها المتمثلة في تفكيك حماس وإعادة عشرات الرهائن إلا إذا وسعت هجومها البري على مدينة رفح الجنوبية حيث لجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى مخيمات مكتظة. وقالت الولايات المتحدة إن شن هجوم كبير على رفح سيكون خطأ.
فيما ذكرت حماس إنها ستحتجز الرهائن حتى توافق إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار وتسحب قواتها من غزة وتطلق سراح مئات السجناء الفلسطينيين، بمن فيهم كبار المسلحين. وقالت في وقت متأخر إنها رفضت الاقتراح الأخير الذي لم يلبي تلك المطالب، لأن وقف اطلاق النار مؤقت.
وذكر نتنياهو في بيان له إن الإعلان ((أثبت بوضوح أن حماس غير مهتمة بمواصلة المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق وكان بمثابة شهادة مؤسفة على الأضرار التي سببها قرار مجلس الأمن)).
((إن إسرائيل لن تستسلم لمطالب حماس الوهمية وستواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب المتمثلة في: إطلاق سراح جميع الرهائن، وتدمير قدرات حماس العسكرية والحكمية، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل مرة أخرى)). وأفادت مراسلة لدى الأمم المتحدة، إديث ليدرير، أن إسرائيل ليست سعيدة بامتناع الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن لتمرير قرار لوقف إطلاق النار للمرة الأولى، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.
القرار الدولي هل هو ملزم؟
- يتمتع بإلزامية عامة لكن دون تدابير تنفيذية
- تنفيذه مرتبط برغبة الدول سواء المرتبطة بالنزاع أو دائمة العضوية
- رفض إسرائيل سيعرضها لعقوبات من الدول فقط

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