السعودية تدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراضي من منطقة الأغوار بفلسطين

(MENAFN
- Al Watan) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراضي تبلغ مساحتها 8000 دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والقرارات ذات الصلة، وامتداد للممارسات الفجة لعمليات الاستيطان القسرية للاحتلال الإسرائيلي.
وتؤكد المملكة على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون رادع، يضعف مصداقية النظام الدولي ويقوّض فرص السلام العادل والمستدام على أساس حل الدولتين، وتجدد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بوقف انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين الممنهجة بشكل فوري وإعادة الأراضي الفلسطينية المصادرة.
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