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السعودية تدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراضي من منطقة الأغوار بفلسطين

3/26/2024 11:25:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراضي تبلغ مساحتها 8000 دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والقرارات ذات الصلة، وامتداد للممارسات الفجة لعمليات الاستيطان القسرية للاحتلال الإسرائيلي.
وتؤكد المملكة على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون رادع، يضعف مصداقية النظام الدولي ويقوّض فرص السلام العادل والمستدام على أساس حل الدولتين، وتجدد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بوقف انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين الممنهجة بشكل فوري وإعادة الأراضي الفلسطينية المصادرة.

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