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20 قرضا لتمويل المشاريع الزراعية

3/26/2024 11:25:42 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمد صندوق التنمية الزراعية خلال العام الماضي قروض بلغت 20 قرضًا قيمتها نحو 757 مليون ريال منها 4 قروض ضمن تمويل رأس المال المباشر وبقروض بلغت 95.6 مليون ريال موزعة حسب المشاريع جاء ذلك حسب تقرير صادر عن الصندوق لعام 2023.
ويعتبر التسويق هو الوجه الآخر لعملية الإنتاج والمكمل لها من هذا المنطلق يؤمن الصندوق بأهمية التسويق في مجال التنمية الزراعية ويوليه اهتمامًا بالغًا وذلك من خلال دعم مشاريع التسويق الزراعي بشتى أنواعها كمركز التسويق الزراعي والمصانع المرتبطة بالتحول الغذائي أو المشاريع المرتبطة بشكل مباشر بالتسويق الزراعي كمستودعات التبريد والمسالخ الآلية
قروض المشاريع
وتوزعت القروض على مشاريع متنوعة تضمنت مسلخ دواجن بحوالي 4 قرض، وبطاقة 28.500 طير في الساعة وبمبلغ 252.624.602 ريال، ومصانع تمور بعدد 7 قرض، وطاقة 21050 طن في السنة وبمبلغ 100.655.304 ريالات، ومصنع منتجات زراعية عدد القروض 1 وبلغت الطاقة الاستيعابية 300.000 طن في السنة وقيمة القرض 72.070.495 ريالًا، بالإضافة إلى مستودعات تبريد بلغت عدد القروض 4 قروض والطاقة الاستيعابية 28626 طنًا في السنة وقيمة القروض 45.096.011 ريالًا، ومراكز تسويق المنتجات الزراعية عدد القروض 4 قرض وبلغت الطاقة الاستيعابية 65.738 ألف طن في السنة وقيمة القروض 286.169.850 ريالًا.
القروض التشغيلية
بلغت القروض المعتمدة لهذا النوع من القروض منذ إنشاء الصندوق وحتى عام 2023 بلغت 2.6 مليار ريال والتي تغطي التكاليف التشغيلية لدورة إنتاجية واحدة للمنشآت الصغيرة وتشمل على مجالات متعددة ومتنوعة يأتي قرض التكاليف التشغيلية لمربي الماشية المرتبة الأولى من حيث عدد القروض وقيمتها، وكذلك القرض الموجه لمزراعي القمح بالإضافة إلى باقي مجالات الإقراض.
قروض قصيرة الأجل
بلغت عدد القروض قصيرة الأجل المقدمة من صندوق التنمية الزراعية خلال منذ عام 2023م عددها 4004 قرض القيمة للقروض 2.395.370.818 ريالًا
قروض طويلة الأجل
بلغت عدد القروض طويلة الأجل المقدمة من الصندوق خلال العام 2023 عددها 2553 قرضًا وقيمتها 2.946.746.069 ريالًا
مجالات الإقراض:
1- مجال الأسمدة = 570.660.656 ريالًا
2- محروقات = 551.313.872 ريالًا
3- بذور = 286.180.208 ريالات
4- مبيدات وأدوية بيطرية = 164.477.053 ريالًا
5- تكاليف تشغيلية لمزارعي القمح = 5.636.702 ريال
6- تكاليف تشغيلية لمربي الماشية = 821.217.651 ريالًا
7- قروض لخدمات أخرى= 206.258.883 ريالًا
المجموع الكلي للقروض= 2.605.745.025 ريالًا
قروض المشاريع:
1- مسلخ دواجن
عدد القروض= 4
الطاقة= 28.500 طير في الساعة
المبلغ = 252.624.602 ريال
2- مصانع تمور
عدد القروض= 7
الطاقة= 21050 طنًا في السنة
المبلغ = 100.655.304 ريالات
3- مصنع منتجات زراعية
عدد القروض= 1
الطاقة = 300.000 طن في السنة
المبلغ= 72.070.495 ريالًا
4- مستودعات تبريد
عدد القروض= 4
الطاقة = 28626 طنًا في السنة
المبلغ= 45.096.011 ريالًا
5- مراكز تسويق المنتجات الزراعية
عدد القروض= 4 قرض
الطاقة = 65.738 ألف طن في السنة
المبلغ= 286.169.850 ريالًا

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