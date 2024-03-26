20 قرضا لتمويل المشاريع الزراعية

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- Al Watan) اعتمد صندوق التنمية الزراعية خلال العام الماضي قروض بلغت 20 قرضًا قيمتها نحو 757 مليون ريال منها 4 قروض ضمن تمويل رأس المال المباشر وبقروض بلغت 95.6 مليون ريال موزعة حسب المشاريع جاء ذلك حسب تقرير صادر عن الصندوق لعام 2023.
ويعتبر التسويق هو الوجه الآخر لعملية الإنتاج والمكمل لها من هذا المنطلق يؤمن الصندوق بأهمية التسويق في مجال التنمية الزراعية ويوليه اهتمامًا بالغًا وذلك من خلال دعم مشاريع التسويق الزراعي بشتى أنواعها كمركز التسويق الزراعي والمصانع المرتبطة بالتحول الغذائي أو المشاريع المرتبطة بشكل مباشر بالتسويق الزراعي كمستودعات التبريد والمسالخ الآلية قروض المشاريع
وتوزعت القروض على مشاريع متنوعة تضمنت مسلخ دواجن بحوالي 4 قرض، وبطاقة 28.500 طير في الساعة وبمبلغ 252.624.602 ريال، ومصانع تمور بعدد 7 قرض، وطاقة 21050 طن في السنة وبمبلغ 100.655.304 ريالات، ومصنع منتجات زراعية عدد القروض 1 وبلغت الطاقة الاستيعابية 300.000 طن في السنة وقيمة القرض 72.070.495 ريالًا، بالإضافة إلى مستودعات تبريد بلغت عدد القروض 4 قروض والطاقة الاستيعابية 28626 طنًا في السنة وقيمة القروض 45.096.011 ريالًا، ومراكز تسويق المنتجات الزراعية عدد القروض 4 قرض وبلغت الطاقة الاستيعابية 65.738 ألف طن في السنة وقيمة القروض 286.169.850 ريالًا. القروض التشغيلية
بلغت القروض المعتمدة لهذا النوع من القروض منذ إنشاء الصندوق وحتى عام 2023 بلغت 2.6 مليار ريال والتي تغطي التكاليف التشغيلية لدورة إنتاجية واحدة للمنشآت الصغيرة وتشمل على مجالات متعددة ومتنوعة يأتي قرض التكاليف التشغيلية لمربي الماشية المرتبة الأولى من حيث عدد القروض وقيمتها، وكذلك القرض الموجه لمزراعي القمح بالإضافة إلى باقي مجالات الإقراض. قروض قصيرة الأجل
بلغت عدد القروض قصيرة الأجل المقدمة من صندوق التنمية الزراعية خلال منذ عام 2023م عددها 4004 قرض القيمة للقروض 2.395.370.818 ريالًا قروض طويلة الأجل
بلغت عدد القروض طويلة الأجل المقدمة من الصندوق خلال العام 2023 عددها 2553 قرضًا وقيمتها 2.946.746.069 ريالًا
مجالات الإقراض:
1- مجال الأسمدة = 570.660.656 ريالًا
2- محروقات = 551.313.872 ريالًا
3- بذور = 286.180.208 ريالات
4- مبيدات وأدوية بيطرية = 164.477.053 ريالًا
5- تكاليف تشغيلية لمزارعي القمح = 5.636.702 ريال
6- تكاليف تشغيلية لمربي الماشية = 821.217.651 ريالًا
7- قروض لخدمات أخرى= 206.258.883 ريالًا
المجموع الكلي للقروض= 2.605.745.025 ريالًا
قروض المشاريع:
1- مسلخ دواجن
عدد القروض= 4
الطاقة= 28.500 طير في الساعة
المبلغ = 252.624.602 ريال
2- مصانع تمور
عدد القروض= 7
الطاقة= 21050 طنًا في السنة
المبلغ = 100.655.304 ريالات
3- مصنع منتجات زراعية
عدد القروض= 1
الطاقة = 300.000 طن في السنة
المبلغ= 72.070.495 ريالًا
4- مستودعات تبريد
عدد القروض= 4
الطاقة = 28626 طنًا في السنة
المبلغ= 45.096.011 ريالًا
5- مراكز تسويق المنتجات الزراعية
عدد القروض= 4 قرض
الطاقة = 65.738 ألف طن في السنة
المبلغ= 286.169.850 ريالًا
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