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1.3 مليار ريال حجم الاستثمار بالضيافة والخدمات اللوجستية

3/26/2024 11:25:41 PM
(MENAFN- Al Watan) توقعت وزارة الاستثمار من خلال الخطة الاستراتيجية لتعزيز تجربة الحج والعمرة باستضافة حوالي 30 مليون حاج بحلول عام 2030 المساهمة بحوالي 84 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي وخلق اكثر من 800 ألف فرصة عمل. واشارت الوزارة من خلال منتدى منافع بنسخته الثانية التي نظمته غرفة المدينة المنورة أمس من خلال المساعد للوزارة المهندس إبراهيم المبارك أن المملكة استثمرت منذ عام 2018م ما يقارب 36 مليار ريال في قطاعات الحج والعمرة مع توقع استثماري إضافي قدره 78 مليار ريال في 55 مشروعًا من 2023 حتى 2030.
كما تلتزم الوزارة بمعالجة تحديات المستثمرين بشكل مستمر وتسهيل العمليات لضمان رحلة استثمارية سلسة وفعالة. والناتج عن هذا الالتزام كان جلب استثمارات في عام 2023 بلغت تقريبًا 1.3 مليار ريال في قطاعات مثل الضيافة والخدمات اللوجستية.
تمكين القطاع الخاص
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة مازن بن إبراهيم رجب، سعي المنتدى إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربة زوار المملكة بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص المحلي والدولي من خلال إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية. من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة عبد الله بن صالح كامل، أن النسخة الثانية من منتدى منافع تأتي لتكمل مسار الاتفاقية الثلاثية بين غرفتي مكة والمدينة مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والتي تعززت بانضمام غرفتي جدة والطائف.
المبادرات الحكومية
عقب ذلك، بدأت الجلسة الحوارية الأولى لمنتدى منافع بعنوان مكة والمدينة حكاية حضارة: مبادرات حكومية في إثراء تجربة الزائر بمشاركة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، حيث تحدث الربيعة عن مستهدفات رؤية السعودية 2030 ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل قدوم الزوار والمعتمرين وإثراء تجربتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن العام 2023 كانت أعظم زيادة في أعداد المعتمرين بنسبة 60% عن العام السابق.

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