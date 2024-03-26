1.3 مليار ريال حجم الاستثمار بالضيافة والخدمات اللوجستية

(MENAFN
- Al Watan) توقعت وزارة الاستثمار من خلال الخطة الاستراتيجية لتعزيز تجربة الحج والعمرة باستضافة حوالي 30 مليون حاج بحلول عام 2030 المساهمة بحوالي 84 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي وخلق اكثر من 800 ألف فرصة عمل. واشارت الوزارة من خلال منتدى منافع بنسخته الثانية التي نظمته غرفة المدينة المنورة أمس من خلال المساعد للوزارة المهندس إبراهيم المبارك أن المملكة استثمرت منذ عام 2018م ما يقارب 36 مليار ريال في قطاعات الحج والعمرة مع توقع استثماري إضافي قدره 78 مليار ريال في 55 مشروعًا من 2023 حتى 2030.
كما تلتزم الوزارة بمعالجة تحديات المستثمرين بشكل مستمر وتسهيل العمليات لضمان رحلة استثمارية سلسة وفعالة. والناتج عن هذا الالتزام كان جلب استثمارات في عام 2023 بلغت تقريبًا 1.3 مليار ريال في قطاعات مثل الضيافة والخدمات اللوجستية. تمكين القطاع الخاص
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة مازن بن إبراهيم رجب، سعي المنتدى إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربة زوار المملكة بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص المحلي والدولي من خلال إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية. من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة عبد الله بن صالح كامل، أن النسخة الثانية من منتدى منافع تأتي لتكمل مسار الاتفاقية الثلاثية بين غرفتي مكة والمدينة مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والتي تعززت بانضمام غرفتي جدة والطائف. المبادرات الحكومية
عقب ذلك، بدأت الجلسة الحوارية الأولى لمنتدى منافع بعنوان مكة والمدينة حكاية حضارة: مبادرات حكومية في إثراء تجربة الزائر بمشاركة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، حيث تحدث الربيعة عن مستهدفات رؤية السعودية 2030 ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل قدوم الزوار والمعتمرين وإثراء تجربتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن العام 2023 كانت أعظم زيادة في أعداد المعتمرين بنسبة 60% عن العام السابق.
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