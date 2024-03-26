ضبط منشآت مخالفة لاشتراطات المسابقات

(MENAFN
- Al Watan) استدعت وزارة التجارة 6 منشآت تجارية مخالفة واستكمال الإجراءات النظامية بحقها تمهيدًا لإحالتها للجهات المختصة لمخالفتها اشتراطات المسابقات التجارية التي نص عليها نظام مكافحة الغش التجاري، واشتراط الشراء للدخول في السحب على جوائز مُعلن عنها، تضمنت: ((طائرات خاصة، إبل ((نياق))، سيارات فارهة، فيلا سكنية، أطقم ذهب، هواتف ذكية)) وغيرها. وأوضحت الوزارة أن المنشآت الـ 6 تعمل في قطاع العطور، وارتكبت مخالفات لاشتراطات تنظيم المسابقات خلال شهر رمضان المبارك، والإعلان عنها عبر متاجرها الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وهي على النحو الآتي:
المنشأة الأولى: أعلنت عن مسابقة جوائزها: عددًا من الإبل، وسيارات، وأطقم ذهب، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها. المنشأة الثانية: أعلنت عن مسابقة جوائزها: طائرات خاصة، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها. المنشأة الثالثة: أعلنت عن مسابقة جوائزها: سيارات وهواتف ذكية، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.
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