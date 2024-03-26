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ضبط منشآت مخالفة لاشتراطات المسابقات

3/26/2024 11:25:41 PM
(MENAFN- Al Watan) استدعت وزارة التجارة 6 منشآت تجارية مخالفة واستكمال الإجراءات النظامية بحقها تمهيدًا لإحالتها للجهات المختصة لمخالفتها اشتراطات المسابقات التجارية التي نص عليها نظام مكافحة الغش التجاري، واشتراط الشراء للدخول في السحب على جوائز مُعلن عنها، تضمنت: ((طائرات خاصة، إبل ((نياق))، سيارات فارهة، فيلا سكنية، أطقم ذهب، هواتف ذكية)) وغيرها. وأوضحت الوزارة أن المنشآت الـ 6 تعمل في قطاع العطور، وارتكبت مخالفات لاشتراطات تنظيم المسابقات خلال شهر رمضان المبارك، والإعلان عنها عبر متاجرها الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وهي على النحو الآتي:
المنشأة الأولى: أعلنت عن مسابقة جوائزها: عددًا من الإبل، وسيارات، وأطقم ذهب، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها. المنشأة الثانية: أعلنت عن مسابقة جوائزها: طائرات خاصة، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها. المنشأة الثالثة: أعلنت عن مسابقة جوائزها: سيارات وهواتف ذكية، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

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