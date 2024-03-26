قواعد للتعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات

(MENAFN
- Al Watan) وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان، اليوم، على قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح. اتصالات ومباحثات
وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس ألمانيا، ونتائج استقباله لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وعلى مضمون اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي. مستجدات الأحداث الإقليمية
ونظر المجلس إثر ذلك، إلى مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وما بذلته المملكة من جهود بالتعاون مع شركائها في المنطقة والعالم؛ لإيجاد حل للأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مجدداً في هذا السياق الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك. الشأن المحلي
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء تناول في الشأن المحلي، مؤشرات أداء عدد من القطاعات الرئيسة وإسهاماتها في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز التقدم والازدهار، ومواصلة مسيرة النماء والتطور على الأصعدة كافة.
وأكد مجلس الوزراء، ما توليه الدولة من اهتمام ودعم مستمر للجهود والمبادرات الوطنية الهادفة إلى توفير المساكن للأسر الأشد حاجة في المملكة، بما في ذلك العمل على تحقيق مستهدفات حملة ( جود المناطق ) التابعة لمنصة ( جود الإسكان ).
وعدّ المجلس، اليوم السنوي لمبادرة السعودية الخضراء الذي يوافق غداً الأربعاء "السابع والعشرين" من شهر مارس؛ ترسيخاً لاهتمام المملكة بقضايا البيئة محلياً ودولياً، ودعمًا لنهجها في قيادة الحقبة الخضراء والعمل المناخي.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. قرارات المجلس
- التباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.
- مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال الزراعي.
- مذكرة تفاهم مع باكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
- انضمام المملكة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.
- مذكرة تفاهم مع موريتانيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
- التباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم اون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
- التباحث مع مؤسسة التمويل الدولية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار السعودية ومؤسسة التمويل الدولية.
- مذكرة تفاهم مع مصر في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.
- مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جيبوتي.
- مذكرة تفاهم مع سنغافورة في مجال التدريب التقني والمهني.
- مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية بالمملكة والكلية الملكية للفنون في بريطانيا للتعاون في مجال الفنون التقليدية.
- الموافقة على ( قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح ).
- استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1445هـ).
- تعيين عبدالعزيز بن محمد العنيزان، وجميل بن عبداللّه الملحم، ووليد بن خالد فطاني؛ أعضاءً ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، لمدة (ثلاث) سنوات. الترقيات
ـ ترقية منصور بن عبداللَّه بن محمد الراجح إلى وظيفة ( مستشار أول أعمال ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الصحة.
ـ ترقية سامي بن محمد بن عبدالرحمن بن سلامة إلى وظيفة ( مستشار أول بحث ديني ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
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