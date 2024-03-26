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24.6 مليار جنيه استثمارات العلمين الجديدة العام المالى الجارى

3/26/2024 11:25:28 PM
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يستهدف جهاز مدينة العلمين الجديدة استثمار نحو 24.6 مليار جنيه ضمن خطة العام المالى الجارى لتنفيذ مشروعات بأنشطة متنوعة فى المدينة.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن خطة جهاز مدينة العلمين الجديدة تتضمن مشروعات فى القطاعات التعليمية والخدمية والسكنية والسياحية، بالإضافة إلى مشروعات المرافق والبنية التحتية.

وأضافت المصادر، أن الخطة الاستثمارية للعام الجارى تتضمن نحو 18 مليار جنيه لاستكمال مشروع الفيلات والأبراج الشاطئية، وذلك بنسبة 75% من الاستثمارات الإجمالية.

وأوضحت أن مخصصات مشروعات الإسكان المتميز بلغت 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه لاستكمال مشروع“سكن مصر” بالمدينة.

وبلغت مخصصات قطاع الطرق وقطاع الاتصالات نحو 1.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات العامة، و1.33 مليار جنيه لمشروعات قطاع الكهرباء.

بالإضافة إلى تخصيص مليار جنيه لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، و300 مليون جنيه لقطاع الزراعة، و185 مليون للخدمات التعليمية، و1.7 مليون لقطاع الخدمات الصحية.

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