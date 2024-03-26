24.6 مليار جنيه استثمارات العلمين الجديدة العام المالى الجارى

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يستهدف جهاز مدينة العلمين الجديدة استثمار نحو 24.6 مليار جنيه ضمن خطة العام المالى الجارى لتنفيذ مشروعات بأنشطة متنوعة فى المدينة.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن خطة جهاز مدينة العلمين الجديدة تتضمن مشروعات فى القطاعات التعليمية والخدمية والسكنية والسياحية، بالإضافة إلى مشروعات المرافق والبنية التحتية.
وأضافت المصادر، أن الخطة الاستثمارية للعام الجارى تتضمن نحو 18 مليار جنيه لاستكمال مشروع الفيلات والأبراج الشاطئية، وذلك بنسبة 75% من الاستثمارات الإجمالية.
وأوضحت أن مخصصات مشروعات الإسكان المتميز بلغت 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه لاستكمال مشروع“سكن مصر” بالمدينة.
وبلغت مخصصات قطاع الطرق وقطاع الاتصالات نحو 1.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات العامة، و1.33 مليار جنيه لمشروعات قطاع الكهرباء.
بالإضافة إلى تخصيص مليار جنيه لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، و300 مليون جنيه لقطاع الزراعة، و185 مليون للخدمات التعليمية، و1.7 مليون لقطاع الخدمات الصحية.
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