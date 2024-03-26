الشركات تعيد تسعير منتجاتها لتخفيض الأسعار

MENAFN - Al-Borsa News) طالبت شركات الصناعات الغذائية بمهلة لإعادة تسعير منتجاتها وخفض أسعارها بنسب تتراوح بين 15 و20% استجابة لتوجيهات الحكومة الأخيرة.

وأطلقت الحكومة مبادرة بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلًا فى اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وتم الاتفاق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التى تم شراؤها بالأسعار السابقة على ستة أشهر، من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية.

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كما تم الاتفاق خلال الاجتماع الذى عقد الإثنين الماضى على قيام السلاسل التجارية بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتى ستتراوح من 15 إلى 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبى فى تكلفة الإنتاج.

وقال محمد فوزى، رئيس شعبة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن شركات الصناعات الغذائية تدرس تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء ببدء خفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15 و20%.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركات من المقرر أن تقوم بتقسيم التكلفة الزائدة لمستلزمات الإنتاج التى تم شراؤها بأسعار الدولار المرتفعة على فترة 6 أشهر حتى تتجنب التعرض لأى خسارة مع مراعاة ظروف المواطنين وإحداث حفض فورى للأسعار.

أشار إلى أن تطبيق تلك التوجهات يحتاج إلى فترة زمنية حتى تتمكن الشركات من إعادة تسعير منتجاتها، لذلك على الجهات الحكومية منح الشركات مهلة لتحديد نسب الخصم حتى لا تتعرض للخسائر.

قال محمود عبدالناصر، الرئيس التنفيذى لشركة البركة للصناعات الغذائية، إن المواد الخام الخاصة بالصناعات الغذائية لا تزال تشهد حالة من الارتفاع رغم توافر الدولار.. لكن تشديد الرقابة ستجبر التجار على خفضها ما سيؤدى إلى استقرار الأسواق خلال فترة قريبة.

وأشار إلى أن التحديات التى طرأت على السوق المحلى خلال الشهور الماضية من ارتفاعات فى جميع أسعار السلع الأساسية أثقلت كاهل المستهلك، لذلك قررت الشركة بيع منتجاتها بأسعار التكلفة لضمان زيادة معدلات الإقبال ووصول المنتجات لأكبر عدد من المحلات التجارية.

أضاف أن الشركة شاركت فى جميع معارض ((أهلًا رمضان)) وقدمت نحو 10 آلاف كرتونة تضم مواد غذائية متنوعة من التمور والأجبان والألبان والمكرونة إلى بنك الطعام وجميع المؤسسات الخيرية، فى مساهمة لخفض الأسعار.

قال حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن مبادرة الحكومة تختلف عن باقى المبادرات التى تم إطلاقها وفى ظرف مختلف من حيث الإفراجات التى تمت خلال الأيام الماضية.

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار السكر فى معارض“أهلا رمضان” التابعة للمحافظة بـ 27 جنيها للكيلو، وأسعار الزيت تتراوح بين 55 و65 جنيها، ما دفع المحال التجارية خارج المعرض لمقاربة الأسعار ليباع كيلو السكر الحر بنحو 35 جنيها بدلا من 60 جنيها.

قال عبدالغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار القمح والدقيق سجلت تراجعا ملحوظا بالفعل منذ تراجع السعر الرسمى للدولار بجانب الإفرجات الجمركية للبضائع.

أشار إلى أن طن الدقيق تراجع إلى 17.5 ألف جنيه للطن فى الوقت الحالى مقابل سعره الذى تجاوز 20 ألف جنيه كما تراجعت أسعار القمح المستورد ليسجل 12 و12.5 ألف جنيه مقابل 13.5 ألف.

قال مجدى الوليلى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات، إن أسعار معظم السلع الأساسية سجلت تراجعا بالفعل فالعدس تراجع إلى 48 جنيها للكيلو مقابل 65 جنيها وانخفضت أسعار ألفول إلى 35 جنيها للكيلو .

وأوضح أن الأرز سلعة لها ظروف معينة يصعب معها وضع قواعد ثابتة للأسعار، نظرا لأن المادة الخام تخضع لآليات العرض والطلب لذا فليس هناك قواعد تحسم او تحكم هذا السوق.

وتوقع الوليلى، أن يتوفر السكر بالأسواق بعد العيد بسعر يترواح بين 40 و50 جنيها للكيلو.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن الموانئ بها بضائع بـ1.7 مليار دولار((ورقها خلص، والدولار مدبر فى البنوك، لكن الناس مش عاوزة تروح تاخدها مستنيين الدولار ينزل أكثر ويفرجوا عنها فيحققوا مكاسب أكتر)).

وعزا أسامه الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عدم استلام الشركات لبضائعها فى الموانئ إلى تدبير الدولار لها بـ 72.5 جنيه من السوق الموازية، ومع تراجع الدولار تحت مستوى 50 جنيها فى البنوك حاليًا ستتعرض الشركة المستوردة لخسائر كبيرة قد تتجاوز قيمة الشحنة بعد تصنيعها.

أشار إلى أن أحد الأسباب أيضًا هو انتهاء صلاحيتها مثل المواد الكيميائية ومواد الطلاء وخامات الأدوية وسلع أخرى سريعة التلف، بالإضافة إلى عدم وفرة السيولة النقدية للإفراج عن البضائع، وارتفاع قيمة الغرامات والأرضيات والتى تعادل قيمة البضائع بالموانئ تركتها، خاصة أن الحاوية الواحدة يقدر أرضيتها وغرامتها فى اليوم بنحو 250 دولارا.

أشار إلى أنه فى غضون 3 أسابيع فقط ستهبط جميع السلع بالسوق المحلى عند سعر واحد دون تفاوت بين التجار لوجود منافسين فى السوق المحلى موضحا ان الأيام الحالية هى أيام استهلاكية بسبب شهر رمضان فالإقبال سيكون على السلع منخفضة التكلفة فقط.

قال حسن يوسف رئيس مجلس إدارة شركة بلو بيرج للصناعات الغذائية، إن الشركة تتطلع لخفض أسعارها لـ 20% فى ظل تحسن أحوال السوق المحلى من انخفاض أسعار مدخلات التصنيع واستقرار سعر الصرف.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الإفراجات الأخيرة هبطت بسعر طن الزيت من 100 ألف جنيه إلى 56 ألف جنيه، فيما تراجع طن السكر من 45 ألف جنيه إلى 37 ألف حاليًا.

وقال مصطفى القاسم، مدير العمليات بشركة الإسكندرية لتعبئة وتغليف المواد الغذائية، إن الإفراجات ستجبر الشركات على خفض منتجاتها استجابة للتوجيهات الحكومية الجديدة.

قال أنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن إن تراجع أسعار خامات الأعلاف من الذرة الصفراء والصويا إلى 11 ألف و23 ألف جنيه للطن مقابل 23 و46 ألف جنيه قبل توفير البنوك للدولار يدعم تراجع أسعار الدواجن .

قال مجدى جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، إن أعضاء الغرف يقدمون تخفيضات داخل معرض“أهلا رمضان” بنفس نسبة التخفيضات، وهو ما يساعد التجار على استكمال تلك النسبة بعد انتهاء مدة المعرض.

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه قد تم التوافق على أن تقوم السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر السابق وبجانبه السعر الجديد للسلع وذلك لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة.

ستتراوح التخفيضات من 15% إلى 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبى فى تكلفة الإنتاج وستصل إلى 30% بعد العيد.