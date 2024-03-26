أوبك تتوقع وصول الطلب على النفط إلى 116 مليون برميل يوميًا في 2045

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال مدير الأبحاث لدى“أوبك” في بيان صحفي مشترك مع وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يصل إلى 116 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2045.
وأوضح الدكتور“عايض صالح القحطاني” أن أحدث توقعات المنظمة لسوق النفط تشير إلى أن العالم بحاجة لاستثمارات تصل إلى حوالي 14 تريليون دولار حتى عام 2045، أو حوالي 610 مليارات دولار في المتوسط سنويًا، وسيكون هذا الإنفاق الضخم ضرورياً لتلبية الطلب العالمي على النفط.
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وأكد“القحطاني” ضرورة أن يكون هذا أولوية في الصناعة للحفاظ على أمن الإمدادات وتجنب التقلبات غير المرغوب فيها في السنوات المقبلة، داعيًا إلى الاستمرار في بذل الجهد لتجنب التقلبات، وهذا يشمل مراكز المضاربة، التي يمكن أن تؤثر سلباً على سوق النفط العالمية.
يأتي ذلك على هامش ورشة العمل العاشرة المشتركة بين المنظمات الثلاث، والتي كانت حول التفاعلات بين أسواق الطاقة المادية والمالية، وتشكل الورشة جزءاً من برنامج العمل الثلاثي الذي أقره وزراء الطاقة في منتدى الطاقة الدولي الثاني عشر في المكسيك عام 2010.
المصدر:
MENAFN26032024000202011048ID1108025572
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