أوبك تتوقع وصول الطلب على النفط إلى 116 مليون برميل يوميًا في 2045

MENAFN - Al-Borsa News) قال مدير الأبحاث لدى“أوبك” في بيان صحفي مشترك مع وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يصل إلى 116 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2045.

وأوضح الدكتور“عايض صالح القحطاني” أن أحدث توقعات المنظمة لسوق النفط تشير إلى أن العالم بحاجة لاستثمارات تصل إلى حوالي 14 تريليون دولار حتى عام 2045، أو حوالي 610 مليارات دولار في المتوسط سنويًا، وسيكون هذا الإنفاق الضخم ضرورياً لتلبية الطلب العالمي على النفط.

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وأكد“القحطاني” ضرورة أن يكون هذا أولوية في الصناعة للحفاظ على أمن الإمدادات وتجنب التقلبات غير المرغوب فيها في السنوات المقبلة، داعيًا إلى الاستمرار في بذل الجهد لتجنب التقلبات، وهذا يشمل مراكز المضاربة، التي يمكن أن تؤثر سلباً على سوق النفط العالمية.

يأتي ذلك على هامش ورشة العمل العاشرة المشتركة بين المنظمات الثلاث، والتي كانت حول التفاعلات بين أسواق الطاقة المادية والمالية، وتشكل الورشة جزءاً من برنامج العمل الثلاثي الذي أقره وزراء الطاقة في منتدى الطاقة الدولي الثاني عشر في المكسيك عام 2010.

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