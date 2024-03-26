((مطاحن وسط وغرب الدلتا)) تستهدف تسويق 400 ألف طن قمح محلى الموسم المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال عبدالعزيز شكرى، الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، إن الشركة تستهدف تسويق 400 ألف طن قمح خلال موسم التوريد المحلى الذى يبدأ منتصف شهر أبريل المقبل.
أضاف شكرى فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة تغطى 5 محافظات هى كل من الغربية بكمية 66.5 ألف طن والبحيرة بكمية 215 ألف طن وكفر الشيخ بواقع 62.5 ألف طن والمنوفية بكمية 68 ألف طن والقليوبية بواقع 13 ألف طن.
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أوضح أن الشركة لديها 4 صوامع تخزينية بإجمالى 120 ألف طن بجانب استئجار صومعتين بسعة 30 ألف طن للصومعة الواحدة بجانب مراكز التجميع والشون الأسفلتية.
وتمتلك مطاحن وسط وغرب الدلتا، التى تأسست فى يناير 1967، نحو 4 صوامع معدنية فى طنطا ودمنهور وكفر الشيخ وشبين الكوم، بسعة 30 ألف طن للصومعة الواحدة، بجانب 34 مركزا لتجميع الأقماح ومستودعات وشون بإجمالى سعات تخزينية تصل إلى 443 ألف طن، وأيضًا 11 مطحنًا لإنتاج الدقيق المدعم استخراج 87.5%، ومطحن لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% بإجمالى طاقة إنتاجية 4 آلاف طن يوميًا ومطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% بطاقة إنتاجية 400 طن يوميًا، بالإضافة إلى مصانع المكرونة، و7 مخابز لتقديم الخبز للمواطنين، وتعمل الشركة أيضًا فى قطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على المنتجات الزراعية.
أوضح شكرى أن السعر التوريد المعلن من الحكومة بواقع ألفى جنيهًا للأردب لتوريد القمح الموسم المقبل يعد سعر جاذب لتوريد يراعى المتغيرات فى تكاليف الزراعة والإنتاج .
حيث وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد نحو ألفى جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف القيراط، لتشجيع المزارعين وتحفيزهم على زراعة وتوريد المحصول، لوزارة التموين.
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