((مطاحن وسط وغرب الدلتا)) تستهدف تسويق 400 ألف طن قمح محلى الموسم المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قال عبدالعزيز شكرى، الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، إن الشركة تستهدف تسويق 400 ألف طن قمح خلال موسم التوريد المحلى الذى يبدأ منتصف شهر أبريل المقبل.

أضاف شكرى فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة تغطى 5 محافظات هى كل من الغربية بكمية 66.5 ألف طن والبحيرة بكمية 215 ألف طن وكفر الشيخ بواقع 62.5 ألف طن والمنوفية بكمية 68 ألف طن والقليوبية بواقع 13 ألف طن.

موضوعات500 جنيه زيادة بأسعار الأسمدة بعد ارتفاع تكاليف النقل الشركات تعيد تسعير منتجاتها لتخفيض الأسعار الحكومة المصرية تبدأ سداد مستحقات الشركاء الأجانب فى المشروعات البترولية

أوضح أن الشركة لديها 4 صوامع تخزينية بإجمالى 120 ألف طن بجانب استئجار صومعتين بسعة 30 ألف طن للصومعة الواحدة بجانب مراكز التجميع والشون الأسفلتية.

وتمتلك مطاحن وسط وغرب الدلتا، التى تأسست فى يناير 1967، نحو 4 صوامع معدنية فى طنطا ودمنهور وكفر الشيخ وشبين الكوم، بسعة 30 ألف طن للصومعة الواحدة، بجانب 34 مركزا لتجميع الأقماح ومستودعات وشون بإجمالى سعات تخزينية تصل إلى 443 ألف طن، وأيضًا 11 مطحنًا لإنتاج الدقيق المدعم استخراج 87.5%، ومطحن لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% بإجمالى طاقة إنتاجية 4 آلاف طن يوميًا ومطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% بطاقة إنتاجية 400 طن يوميًا، بالإضافة إلى مصانع المكرونة، و7 مخابز لتقديم الخبز للمواطنين، وتعمل الشركة أيضًا فى قطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على المنتجات الزراعية.

أوضح شكرى أن السعر التوريد المعلن من الحكومة بواقع ألفى جنيهًا للأردب لتوريد القمح الموسم المقبل يعد سعر جاذب لتوريد يراعى المتغيرات فى تكاليف الزراعة والإنتاج .

حيث وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد نحو ألفى جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف القيراط، لتشجيع المزارعين وتحفيزهم على زراعة وتوريد المحصول، لوزارة التموين.



