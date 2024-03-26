مستثمرى 15 مايو تبحث مع الصناعة إلغاء رسم الصادر على هالك الأقمشة

MENAFN - Al-Borsa News) قال عبدالغنى الأباصيرى، رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إن الجمعية ستعقد اجتماعا مع وزارة التجارة والصناعة لمناقشة تصدير هالك الأقمشة لتعزيز استفادة المصانع.

أضاف الأباصيرى، أن الاجتماع ياتى فى ضوء المتغيرات التى يشهدها السوق حاليًا نتيجة توحيد سعر الصرف والذى انعكس بصورة إيجابية على جميع ممثلى القطاع الصناعى من المستوردين والمصدرين والمستثمرين.

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أوضح أن الاجتماع من المقرر أن يتضمن مطالبة الوزارة بإلغاء رسم الصادر المفروض من وزارة التجارة والصناعة على قصاصات الأقمشة للاستفادة من الثروة المهدرة وفقا لقوله .

وأصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مارس من العام الماضى قرارا استمرار العمل برسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة.

وتضمن قرار الوزير النص على تعديل قيمة الرسم لتصبح 6 آلاف جنيه بعدما كانت 3 آلاف جنيه للطن فيما استمر النص فى القرار على أن يستثنى من أحكامه قصاصات وفضلات وخرق الأقمشة الجينز.

أضاف الأباصيرى أن، القطاع يحتاج إلى محفزات تشجيعية لجذب مستثمرين جدد منها التمويلات والإعفاءات الضريبية على مستلزمات الإنتاج، مثل الآلات والمعدات لافتا إلى أن أغلب المصانع المنتجة للقصاصات هى مصانع المناطق الحرة؛ نظراً إلى كثافة طاقتها الإنتاجية.

وذكر“الأباصيرى”، أن خطة التطوير التى تنفذها الحكومة لتطوير شركات الغزل والنسيج ستؤدى إلى مضاعفة الكميات المنتجة من الهوالك، ما يتطلب إيجاد منافذ لاستغلالها وتوظيفها فى مجالات أخرى لتحقيق أقصى استفادة.

ويقدر حجم الهالك من قصاصات الأقمشة فى مصانع صادرات الملابس الجاهزة يقدر بقرابة 5% من حجم الإنتاج تقريبًا.

وتدخل قصاصات الأقمشة فى صناعة الورق، والملابس حيث يتم إعادة تدويرها وفرمها وإعادتها لخاماتها الأصلية من قطن شعر وإعادة غزلها ونسجها، ويتم إنتاج منتجات ملابس بأسعار أقل كثيرًا من نظيرتها ولكنها تكون أقل جودة، نظرًا لأن اللون يتضرر فى عملية سلخ الأقمشة الأولية من استخدام الأحماض.

كتبت – فاطمة أسامة: