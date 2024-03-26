500 جنيه زيادة بأسعار الأسمدة بعد ارتفاع تكاليف النقل

ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة بقيمة 500 جنيه فى الطن مطلع الأسبوع الجارى بسبب ارتفاع تكاليف النقل والتصنيع بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار السولار.

وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن التجار رفعوا سعر طن اليوريا بقيم تتراوح بقيمة 500 جنيه فى السوق الحر بينما استقرت أسعار المدعم فى السوق المحلى عند مستوى 4800 جنيه.

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أضاف لـ ((البورصة))، أن سعر طن اليوريا فى السوق الحر ارتفع إلى 14 ألف جنيه مقابل 13.5 ألف جنيه، فيما سجلت النترات نحو 13.900 جنيه.

ولفت إلى أن، شركات الأسمدة لازالت تتجه إلى زيادة الحصة التصديرية على حساب السوق المحلى ما يؤدى إلى نقص المعروض وبالتالى حدوث ارتفاعات مستمرة فى الأسعار.

وبلغ حجم إنتاج مصر من الأسمدة 12 مليون طن سنويًا؛ يستهلك السوق المحلى حوالى 8 ملايين طن ويتم تصدير النسبة المتبقية، وفقًا للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة.

بينما تجاوزت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة 6 مليارات دولار خلال العام الماضى مقابل 8.36 مليار دولار خلال عام 2022 بتراجع نسبته 30%.

وأعلنت لجنة تسعير المواد البترولية رفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيها، وسعر لتر بنزين 92 إلى 12.50 جنيه، و95 إلى 13.5 جنيه بواقع جنيه لكل فئة، كما قررت اللجنة زيادة سعر السولار بقيمة جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات.

وقال إيهاب عمر تاجر أسمدة، إن صعود السولار رفع أسعار الأسمدة بنسب طفيفة فى السوق المحلى لا تتخطى 5% بعد حدوث استقرار استمر لأكثر من شهرين.

أضاف لـ ((البورصة))، أنه فى حال استمرار توجه المصانع لتصدير المنتجات سيخلق أزمة فى المعروض وبالتالى سيحدث ارتفاع مستمر فى الأسعار ما يهدد بتراجع الإنتاج الزراعى.

وقال محمد الجزار، المدير التجارى بشركة إيست فارمرز للأسمدة، إن لجنة التسعير فى الشركة تعيد النظر فى الزيادة بأسعار السولار خلال الأيام الماضية لتمريرها على سعر المنتج النهائى مطلع أبريل المقبل.

أضاف لـ ((البورصة))، أن السولار لا يعد مصدر أساسيا للطاقة، ولكن ارتفاع تكاليف النقل تضاف إلى مدخلات التصنيع، لافتًا إلى أن الشركات استنفذت جميع الحلول للتعامل مع أى زيادات جديدة.

وقال أحمد على، رئيس مجلس إدارة شركة تكنو فالى للتنمية الزراعية، إن الشركة تستهدف إضافة خطين إنتاج خلال العام الجارى بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع فى فتح أسواق تصديرية جديدة.

وأشار إلى أن رغم توافر اليوريا والنترات فى السوق المحلى، إلا أن تصديرها خلق نقص فى المعروض لدى شريحة كبيرة من التجار والوكلاء.