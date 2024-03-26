دانة غاز تحصل على 58 مليون دولار من مستحقاتها فى مصر خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة“دانة غاز”، الإماراتية، أنها حصلت على 58 مليون دولار من مستحقاتها لدى مصر خلال العام الماضي، موزعة ما بين 26 مليون دولار فى النصف الأول، و32 مليون دولار النصف الثانى من العام.

أوضحت أنه يتبقى لها مستحقات غير مستلمة بقيمة 75 مليون دولار فى مصر.

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وكان مصدر حكومى قد كشف لـ”البورصة”، أن مديونية الشركاء الأجانب على قطاع البترول تراجعت فى الفترة الأخيرة من 6.5 مليار دولار إلى 6.25 مليار دولار، وأن الشركات ستحصل على ما بين مليار و1.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة لخفض المستحقات.

واستثمرت الشركة فى مصر خلال 2023، نحو 22 مليون دولار، وأرجعت ضعف استثماراتها إلى انتظار إقرار اتفاقيتها مع“إيجاس”.

وجددت تأكيدها على خطة استثمار ما بين 80 و100 مليون دولار فى مصر خلال العامين المقبلين.

وتراجعت إيرادات الشركة فى مصر إلى 201 مليون دولار العام الماضى مقابل 270 مليون دولار العام الأسبق، فيما انخفضت إيرادات الربع الرابع إلى 47 مليون دولار مقابل 60 مليون دولار فى نفس الفترة العام الأسبق.

وخلال العام الماضى تراجعت النفقات التشغيلية 7% والمصروفات العمومية والإدارية بنسبة 8%.

وانخفض إنتاج الشركة فى مصر 16% خلال 2023 مقارنة مع 2022، نتيجة التراجع الطبيعى فى إنتاج الحقول.

وأوضحت الشركة أن معدل الانخفاض أقل بكثير من المستويات المتوقعة لانخفاض إنتاج حقول منطقة دلتا النيل، والتى تتراوح عادة بين 20 و30% سنوياً، بفضل كفاءة إدارة الاحتياطيات وتحسين الإنتاج من الآبار العاملة حالياً.

وقالت الشركة فى نتائج أعمالها إن متوسط الإنتاج اليومى خلال العام الماضى بلغ 21.8 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، مقابل 26 ألف برميل نفط مكافئ خلال العام الأسبق.

وبلغ الإنتاج العام الماضى من الغاز 106 ملايين قدم متر مكعبة يوميًا، و173 مليون طن يوميا من غاز البترول المسال، و2.2 ألف برميل مكثفات يوميا.

وقالت الشركة، إنها توصلت إلى اتفاق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتوحيد امتيازاتها الحالية بشروط مالية محسنة، وستعمل الشروط الجديدة على إطالة عمر الموجودات الاقتصادية فى مصر، وسيخضع الاتفاق لموافقة البرلمان المتوقع الحصول عليه فى وقت لاحق من العام الحالى.

وتتضمن الاتفاقية تحسين الشروط الاقتصادية والترسية المباشرة لمساحة استكشاف تبلغ 296 كيلو مترا مربعا، وهذا سيمكن“دانة” من تنفيذ برنامج تطوير الذت يشمل حفر 3 آبار استكشافية ضمن المساحة الممنوحة حديثا و8 آبار استكشافية خلال عام 2024-2025.