دانة غاز تحصل على 58 مليون دولار من مستحقاتها فى مصر خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت شركة“دانة غاز”، الإماراتية، أنها حصلت على 58 مليون دولار من مستحقاتها لدى مصر خلال العام الماضي، موزعة ما بين 26 مليون دولار فى النصف الأول، و32 مليون دولار النصف الثانى من العام.
أوضحت أنه يتبقى لها مستحقات غير مستلمة بقيمة 75 مليون دولار فى مصر.
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وكان مصدر حكومى قد كشف لـ”البورصة”، أن مديونية الشركاء الأجانب على قطاع البترول تراجعت فى الفترة الأخيرة من 6.5 مليار دولار إلى 6.25 مليار دولار، وأن الشركات ستحصل على ما بين مليار و1.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة لخفض المستحقات.
واستثمرت الشركة فى مصر خلال 2023، نحو 22 مليون دولار، وأرجعت ضعف استثماراتها إلى انتظار إقرار اتفاقيتها مع“إيجاس”.
وجددت تأكيدها على خطة استثمار ما بين 80 و100 مليون دولار فى مصر خلال العامين المقبلين.
وتراجعت إيرادات الشركة فى مصر إلى 201 مليون دولار العام الماضى مقابل 270 مليون دولار العام الأسبق، فيما انخفضت إيرادات الربع الرابع إلى 47 مليون دولار مقابل 60 مليون دولار فى نفس الفترة العام الأسبق.
وخلال العام الماضى تراجعت النفقات التشغيلية 7% والمصروفات العمومية والإدارية بنسبة 8%.
وانخفض إنتاج الشركة فى مصر 16% خلال 2023 مقارنة مع 2022، نتيجة التراجع الطبيعى فى إنتاج الحقول.
وأوضحت الشركة أن معدل الانخفاض أقل بكثير من المستويات المتوقعة لانخفاض إنتاج حقول منطقة دلتا النيل، والتى تتراوح عادة بين 20 و30% سنوياً، بفضل كفاءة إدارة الاحتياطيات وتحسين الإنتاج من الآبار العاملة حالياً.
وقالت الشركة فى نتائج أعمالها إن متوسط الإنتاج اليومى خلال العام الماضى بلغ 21.8 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، مقابل 26 ألف برميل نفط مكافئ خلال العام الأسبق.
وبلغ الإنتاج العام الماضى من الغاز 106 ملايين قدم متر مكعبة يوميًا، و173 مليون طن يوميا من غاز البترول المسال، و2.2 ألف برميل مكثفات يوميا.
وقالت الشركة، إنها توصلت إلى اتفاق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتوحيد امتيازاتها الحالية بشروط مالية محسنة، وستعمل الشروط الجديدة على إطالة عمر الموجودات الاقتصادية فى مصر، وسيخضع الاتفاق لموافقة البرلمان المتوقع الحصول عليه فى وقت لاحق من العام الحالى.
وتتضمن الاتفاقية تحسين الشروط الاقتصادية والترسية المباشرة لمساحة استكشاف تبلغ 296 كيلو مترا مربعا، وهذا سيمكن“دانة” من تنفيذ برنامج تطوير الذت يشمل حفر 3 آبار استكشافية ضمن المساحة الممنوحة حديثا و8 آبار استكشافية خلال عام 2024-2025.
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