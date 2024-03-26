الحاجة إلى مزيد من العمل لتسوية أوضاع البنوك الكبيرة المتعثرة

MENAFN - Al-Borsa News) منذ نحو عام مضى، فشل بنك كريدى سويس – وهو بنك مؤثر فى النظام العالمى تبلغ قيمة أصوله 540 مليار دولار، وثانى أكبر مؤسسة إقراض سويسرية، تأسس عام 1856 – وتم بيعه إلى بنك الاتحاد السويسري. وفى الولايات المتحدة، فشل بنك سيليكون فالي، وبنك سيجنتشر، وبنك فيرست ريبابليك.

فى الوقت نفسه تقريبا وسط زيادات أسعار الفائدة التى أجراها الاحتياطى الفيدرالى بهدف احتواء التضخم، ونظرا لبلوغ مجموع أصول هذه البنوك 440 مليار دولار، كانت عمليات التسوية هذه ثانى وثالث ورابع أكبر عمليات تسوية لأوضاع البنوك المتعثرة منذ إنشاء المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أثناء فترة الكساد الكبير.

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وشكلت هذه الاضطرابات المصرفية أكبر اختبار منذ الأزمة المالية العالمية لوضع نهاية لمشكلة البنوك الأكبر من أن تفشل – أى إمكانية تسوية أوضاع أى بنك مؤثر على النظام العالمى مع الحفاظ على الاستقرار المالى وحماية دافعى الضرائب.

إذن ما هى النتيجة المستخلصة؟ بإيجاز، رغم تحقيق تقدم كبير، لايزال يتعين القيام بمزيد من العمل.

فمن ناحية، كما نشير فى تقرير لنا مؤخرا، نجحت الإجراءات التى اتخذتها السلطات العام الماضى فى تجنب حدوث اضطرابات مالية أعمق، وتشير مؤشرات السلامة المالية لمعظم المؤسسات إلى استمرار تمتعها بالصلابة. بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس كثير من حالات الفشل المصرفى التى وقعت أثناء فترة الأزمة المالية العالمية، تم تقاسم خسائر كبيرة هذه المرة مع المساهمين وبعض دائنى البنوك الفاشلة.

ولكن دافعى الضرائب وقعوا مرة أخرى فى مأزق مع استخدام الدعم العام واسع النطاق لعدم اقتصار الحماية على المودعين المؤمن عليهم فى البنوك الفاشلة، ووسط موجة سحب جماعى ضخمة من جانب الدائنين، حظيت عملية الاستحواذ على بنك كريدى سويس بالدعم من خلال تقديم ضمانات حكومية وسيولة تعادل تقريبا ربع الناتج الاقتصادى السويسري، ورغم استعادة الدعم العام فى نهاية المطاف، فقد ترتب على ذلك احتمال تعرض المالية العامة لمخاطر كبيرة للغاية، ووجود بنك أكبر وأكثر تأثيرا على النظام العالمي.

كذلك فإن استخدام الصلاحيات الدائمة لتسوية الأوضاع فى نقل ملكية بنك كريدى سويس، بعد أن تحمل المساهمون والدائنون جانبا من عبء الإنقاذ، بدلاً من الاعتماد على تشريعات الطوارئ لإتمام عملية الدمج، كان يمكن أن يشهد خسارة أموال المساهمين فى بنك كريدى سويس بالكامل وربما تقديم دعم عام أقل. ونتوقع أن نعرف المزيد فى الأيام المقبلة عندما يصدر تقرير سويسرى عن النظام المصرفى الأكبر من أن يفشل.

وبالإضافة إلى تخفيف شروط الضمانات لدعم السيولة فى الولايات المتحدة، أشارت السلطات إلى المخاوف النظامية الناتجة عن اللجوء إلى استثناء يسمح بحماية كل الودائع فى اثنين من البنوك الفاشلة.

وقد أدى هذا إلى زيادة كبيرة فى تكاليف شركة التأمين على الودائع والتى سيتعين استردادها من هذا القطاع بمرور الوقت، وكانت هذه الحماية تغطى حتى المودعين الكبار والمتطورين، وليس المؤمن عليهم فقط.

الدروس المُستفادة

الرقابة الدقيقة والتدخل المبكر يكتسبان أهمية بالغة، فالمودعون لدى بنك كريدى سويس فقدوا الثقة جراء الاخفاقات التى استمرت لفترة طويلة على مستوى الحوكمة وإدارة المخاطر.

وفى الولايات المتحدة، اتبعت البنوك الفاشلة استراتيجيات عمل محفوفة بالمخاطر فى ظل إدارة غير كافية للمخاطر، وكان ينبغى للجهات الرقابية فى كلتا الحالتين أن تتصرف بشكل أسرع وأن تكون أكثر حزما وحسما، وقد خلُص استعراض المناهج الرقابية الذى أجريناه مؤخرا إلى أن القدرة على اتخاذ إجراءات والرغبة فى ذلك يظلان فى غاية الأهمية – ويمكن أن يعوقها عدم وضوح المهام أو عدم كفاية الصلاحيات القانونية والموارد والاستقلالية، فضلا على جماعات الضغط القوية فى القطاع المالي. ويتعين على صناع السياسات أن يعملوا على تمكين جهات الرقابة المصرفية بشكل أفضل للتصرف على نحو مبكر وبقوة إذا لزم الأمر.

وحتى البنوك الأصغر يمكن أن تكون مؤثرة على النظام، وينبغى للسلطات الرقابية وتلك المعنية بتسوية الأوضاع ضمان التخطيط الكافى لاستئناف النشاط وتسوية الأوضاع على مستوى القطاع، وينبغى أن يشمل ذلك البنوك التى قد لا تكون مؤثرة على النظام فى كل الظروف ولكنها قد تكون مؤثرة فى بعض الظروف. وكانت هذه إحدى التوصيات الرئيسة التى صدرت مؤخرا فى ظل برنامج تقييم القطاع المالي للولايات المتحدة.

وتحتاج أنظمة تسوية الأوضاع والتخطيط إلى قدرٍ كافٍ من المرونة، وينبغى لصناع السياسات التأكد من أن قواعد وخطط تسوية الأوضاع تتسم بالمرونة الكافية لتحقيق التوازن بين مخاطر الاستقرار المالى ومصالح دافعى الضرائب.

وقد يظل الدعم الحكومى لازما فى بعض الظروف – على سبيل المثال، لتجنب حدوث أزمة مالية نظامية، وقد أوصى خبراء صندوق النقد الدولى باستخدام المكافئ لاستثناء المخاطر النظامية فى منطقة اليورو، على سبيل المثال، ورغم أنه ينبغى للسلطات أن تواصل تنفيذ الخطة“ألف”، فإنها فى حاجة إلى المرونة اللازمة للخروج عنها، والجمع على سبيل المثال بين أدوات مختلفة لتسوية الأوضاع، حسبما تقتضيه الظروف المحددة فى وقت الفشل.

ومن الضرورى أن تتوافر السيولة عند تسوية أوضاع البنوك المتعثرة. وعادة ما تفشل البنوك لأن الدائنين يفقدون الثقة، حتى قبل أن تعكس الميزانية العمومية الخسائر المحتملة، فإعادة بناء رأس المال الوقائى عند تسوية الأوضاع قد لا تكون كافية فى حد ذاتها لاستعادة الثقة، ويجب على السلطات أن تحرز المزيد من التقدم بشأن مدى سرعة حصول البنوك فى الفترة السابقة على تسوية الأوضاع على دعم السيولة – بما فى ذلك التجهيز المسبق للضمانات والاستعداد للاختبارات – مع مواصلة حماية الميزانيات العمومية للبنوك المركزية.

ويتعين على السلطات فى كثير من البلدان تعزيز أنظمة التأمين على الودائع – وهو ما أوصينا به سويسرا، فقد أدت التكنولوجيا الجديدة – مثل خدمات المدفوعات المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة، ووسائل التواصل الاجتماعى – إلى تسريع موجات السحب الجماعى للودائع.

وجاءت حالات الفشل المصرفى التى وقعت خلال العام الماضى فى أعقاب موجات سحب سريعة للودائع، ولذلك ينبغى لشركات التأمين على الودائع وغيرها من السلطات أن تكون مستعدة وقادرة على التحرك بسرعة أكبر مقارنة بكثير منها فى الوقت الحالي. وقد شكلت حالات فشل البنوك الأمريكية خروجا عن المألوف، حيث أن ميزانياتها العمومية التى سجلت نموا سريعا للغاية، كانت ممولة بدرجة كبيرة من الودائع غير المؤمن عليها، وعند النظر فى تغطية أوسع نطاقا، يجب أن يتوافر لها التمويل الكافي. وتحديدا، ينبغى أن يحرص صناع السياسات على عدم المبالغة فى توسيع نطاق التغطية التأمينية على الودائع فى البلدان التى لديها نظام تأمين على الودائع لا يدعمه كيان سيادى يمتلك أموالا طائلة، وإذا لم يكن توسيع نطاق التغطية التأمينية مدعوما بزيادة مقابلة فى تمويل التأمين على الودائع، فقد يفقد المودعون الثقة بسرعة.

مؤسسات خرجت عن المألوف

وخلاصة القول، إنه تم إحراز تقدم، ولكن لايزال هناك المزيد مما يتعين علينا القيام به لوضع نهاية لمشكلة البنوك الأكبر من أن تفشل، فقد كانت حالات الفشل المصرفى التى وقعت العام الماضى بمثابة اختبار قيِّم للتقدم الذى يحرزه صناع السياسات فيما يتعلق بجدول الأعمال الخاص بالإصلاحات وتحديد المسار اللازم لتغطية الأمور المتبقية.

ويعمل خبراء صندوق النقد الدولى بفعالية على دعم الجهود المبذولة فى البلدان الأعضاء لتعزيز أطر الرقابة وتسوية أوضاع البنوك وتقديم مساعدات السيولة وتأمين الودائع، بما فى ذلك من خلال برامج تقييم القطاع المالى والمساعدة الفنية.

ونحن نساهم أيضا فى صياغة السياسات على المستوى الدولي، بما فى ذلك المراجعة التى تم الإعلان عنها مؤخراً للمعيار الدولى للتأمين على الودائع، واشتركنا مع مجلس الاستقرار المالى فى وقت سابق من هذا العام فى استضافة حلقة تطبيقية أُعِدَّت لصناع السياسات حول استخدام صلاحيات التحويل فى تسوية أوضاع البنوك.

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