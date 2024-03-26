الحاجة إلى مزيد من العمل لتسوية أوضاع البنوك الكبيرة المتعثرة

(MENAFN
- Al-Borsa News) منذ نحو عام مضى، فشل بنك كريدى سويس – وهو بنك مؤثر فى النظام العالمى تبلغ قيمة أصوله 540 مليار دولار، وثانى أكبر مؤسسة إقراض سويسرية، تأسس عام 1856 – وتم بيعه إلى بنك الاتحاد السويسري. وفى الولايات المتحدة، فشل بنك سيليكون فالي، وبنك سيجنتشر، وبنك فيرست ريبابليك.
فى الوقت نفسه تقريبا وسط زيادات أسعار الفائدة التى أجراها الاحتياطى الفيدرالى بهدف احتواء التضخم، ونظرا لبلوغ مجموع أصول هذه البنوك 440 مليار دولار، كانت عمليات التسوية هذه ثانى وثالث ورابع أكبر عمليات تسوية لأوضاع البنوك المتعثرة منذ إنشاء المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أثناء فترة الكساد الكبير.
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وشكلت هذه الاضطرابات المصرفية أكبر اختبار منذ الأزمة المالية العالمية لوضع نهاية لمشكلة البنوك الأكبر من أن تفشل – أى إمكانية تسوية أوضاع أى بنك مؤثر على النظام العالمى مع الحفاظ على الاستقرار المالى وحماية دافعى الضرائب.
إذن ما هى النتيجة المستخلصة؟ بإيجاز، رغم تحقيق تقدم كبير، لايزال يتعين القيام بمزيد من العمل.
فمن ناحية، كما نشير فى تقرير لنا مؤخرا، نجحت الإجراءات التى اتخذتها السلطات العام الماضى فى تجنب حدوث اضطرابات مالية أعمق، وتشير مؤشرات السلامة المالية لمعظم المؤسسات إلى استمرار تمتعها بالصلابة. بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس كثير من حالات الفشل المصرفى التى وقعت أثناء فترة الأزمة المالية العالمية، تم تقاسم خسائر كبيرة هذه المرة مع المساهمين وبعض دائنى البنوك الفاشلة.
ولكن دافعى الضرائب وقعوا مرة أخرى فى مأزق مع استخدام الدعم العام واسع النطاق لعدم اقتصار الحماية على المودعين المؤمن عليهم فى البنوك الفاشلة، ووسط موجة سحب جماعى ضخمة من جانب الدائنين، حظيت عملية الاستحواذ على بنك كريدى سويس بالدعم من خلال تقديم ضمانات حكومية وسيولة تعادل تقريبا ربع الناتج الاقتصادى السويسري، ورغم استعادة الدعم العام فى نهاية المطاف، فقد ترتب على ذلك احتمال تعرض المالية العامة لمخاطر كبيرة للغاية، ووجود بنك أكبر وأكثر تأثيرا على النظام العالمي.
كذلك فإن استخدام الصلاحيات الدائمة لتسوية الأوضاع فى نقل ملكية بنك كريدى سويس، بعد أن تحمل المساهمون والدائنون جانبا من عبء الإنقاذ، بدلاً من الاعتماد على تشريعات الطوارئ لإتمام عملية الدمج، كان يمكن أن يشهد خسارة أموال المساهمين فى بنك كريدى سويس بالكامل وربما تقديم دعم عام أقل. ونتوقع أن نعرف المزيد فى الأيام المقبلة عندما يصدر تقرير سويسرى عن النظام المصرفى الأكبر من أن يفشل.
وبالإضافة إلى تخفيف شروط الضمانات لدعم السيولة فى الولايات المتحدة، أشارت السلطات إلى المخاوف النظامية الناتجة عن اللجوء إلى استثناء يسمح بحماية كل الودائع فى اثنين من البنوك الفاشلة.
وقد أدى هذا إلى زيادة كبيرة فى تكاليف شركة التأمين على الودائع والتى سيتعين استردادها من هذا القطاع بمرور الوقت، وكانت هذه الحماية تغطى حتى المودعين الكبار والمتطورين، وليس المؤمن عليهم فقط.
الدروس المُستفادة
الرقابة الدقيقة والتدخل المبكر يكتسبان أهمية بالغة، فالمودعون لدى بنك كريدى سويس فقدوا الثقة جراء الاخفاقات التى استمرت لفترة طويلة على مستوى الحوكمة وإدارة المخاطر.
وفى الولايات المتحدة، اتبعت البنوك الفاشلة استراتيجيات عمل محفوفة بالمخاطر فى ظل إدارة غير كافية للمخاطر، وكان ينبغى للجهات الرقابية فى كلتا الحالتين أن تتصرف بشكل أسرع وأن تكون أكثر حزما وحسما، وقد خلُص استعراض المناهج الرقابية الذى أجريناه مؤخرا إلى أن القدرة على اتخاذ إجراءات والرغبة فى ذلك يظلان فى غاية الأهمية – ويمكن أن يعوقها عدم وضوح المهام أو عدم كفاية الصلاحيات القانونية والموارد والاستقلالية، فضلا على جماعات الضغط القوية فى القطاع المالي. ويتعين على صناع السياسات أن يعملوا على تمكين جهات الرقابة المصرفية بشكل أفضل للتصرف على نحو مبكر وبقوة إذا لزم الأمر.
وحتى البنوك الأصغر يمكن أن تكون مؤثرة على النظام، وينبغى للسلطات الرقابية وتلك المعنية بتسوية الأوضاع ضمان التخطيط الكافى لاستئناف النشاط وتسوية الأوضاع على مستوى القطاع، وينبغى أن يشمل ذلك البنوك التى قد لا تكون مؤثرة على النظام فى كل الظروف ولكنها قد تكون مؤثرة فى بعض الظروف. وكانت هذه إحدى التوصيات الرئيسة التى صدرت مؤخرا فى ظل برنامج تقييم القطاع المالي للولايات المتحدة.
وتحتاج أنظمة تسوية الأوضاع والتخطيط إلى قدرٍ كافٍ من المرونة، وينبغى لصناع السياسات التأكد من أن قواعد وخطط تسوية الأوضاع تتسم بالمرونة الكافية لتحقيق التوازن بين مخاطر الاستقرار المالى ومصالح دافعى الضرائب.
وقد يظل الدعم الحكومى لازما فى بعض الظروف – على سبيل المثال، لتجنب حدوث أزمة مالية نظامية، وقد أوصى خبراء صندوق النقد الدولى باستخدام المكافئ لاستثناء المخاطر النظامية فى منطقة اليورو، على سبيل المثال، ورغم أنه ينبغى للسلطات أن تواصل تنفيذ الخطة“ألف”، فإنها فى حاجة إلى المرونة اللازمة للخروج عنها، والجمع على سبيل المثال بين أدوات مختلفة لتسوية الأوضاع، حسبما تقتضيه الظروف المحددة فى وقت الفشل.
ومن الضرورى أن تتوافر السيولة عند تسوية أوضاع البنوك المتعثرة. وعادة ما تفشل البنوك لأن الدائنين يفقدون الثقة، حتى قبل أن تعكس الميزانية العمومية الخسائر المحتملة، فإعادة بناء رأس المال الوقائى عند تسوية الأوضاع قد لا تكون كافية فى حد ذاتها لاستعادة الثقة، ويجب على السلطات أن تحرز المزيد من التقدم بشأن مدى سرعة حصول البنوك فى الفترة السابقة على تسوية الأوضاع على دعم السيولة – بما فى ذلك التجهيز المسبق للضمانات والاستعداد للاختبارات – مع مواصلة حماية الميزانيات العمومية للبنوك المركزية.
ويتعين على السلطات فى كثير من البلدان تعزيز أنظمة التأمين على الودائع – وهو ما أوصينا به سويسرا، فقد أدت التكنولوجيا الجديدة – مثل خدمات المدفوعات المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة، ووسائل التواصل الاجتماعى – إلى تسريع موجات السحب الجماعى للودائع.
وجاءت حالات الفشل المصرفى التى وقعت خلال العام الماضى فى أعقاب موجات سحب سريعة للودائع، ولذلك ينبغى لشركات التأمين على الودائع وغيرها من السلطات أن تكون مستعدة وقادرة على التحرك بسرعة أكبر مقارنة بكثير منها فى الوقت الحالي. وقد شكلت حالات فشل البنوك الأمريكية خروجا عن المألوف، حيث أن ميزانياتها العمومية التى سجلت نموا سريعا للغاية، كانت ممولة بدرجة كبيرة من الودائع غير المؤمن عليها، وعند النظر فى تغطية أوسع نطاقا، يجب أن يتوافر لها التمويل الكافي. وتحديدا، ينبغى أن يحرص صناع السياسات على عدم المبالغة فى توسيع نطاق التغطية التأمينية على الودائع فى البلدان التى لديها نظام تأمين على الودائع لا يدعمه كيان سيادى يمتلك أموالا طائلة، وإذا لم يكن توسيع نطاق التغطية التأمينية مدعوما بزيادة مقابلة فى تمويل التأمين على الودائع، فقد يفقد المودعون الثقة بسرعة.
مؤسسات خرجت عن المألوف
وخلاصة القول، إنه تم إحراز تقدم، ولكن لايزال هناك المزيد مما يتعين علينا القيام به لوضع نهاية لمشكلة البنوك الأكبر من أن تفشل، فقد كانت حالات الفشل المصرفى التى وقعت العام الماضى بمثابة اختبار قيِّم للتقدم الذى يحرزه صناع السياسات فيما يتعلق بجدول الأعمال الخاص بالإصلاحات وتحديد المسار اللازم لتغطية الأمور المتبقية.
ويعمل خبراء صندوق النقد الدولى بفعالية على دعم الجهود المبذولة فى البلدان الأعضاء لتعزيز أطر الرقابة وتسوية أوضاع البنوك وتقديم مساعدات السيولة وتأمين الودائع، بما فى ذلك من خلال برامج تقييم القطاع المالى والمساعدة الفنية.
ونحن نساهم أيضا فى صياغة السياسات على المستوى الدولي، بما فى ذلك المراجعة التى تم الإعلان عنها مؤخراً للمعيار الدولى للتأمين على الودائع، واشتركنا مع مجلس الاستقرار المالى فى وقت سابق من هذا العام فى استضافة حلقة تطبيقية أُعِدَّت لصناع السياسات حول استخدام صلاحيات التحويل فى تسوية أوضاع البنوك.
المصدر: بقلم:
MENAFN26032024000202011048ID1108025567