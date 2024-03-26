البورصة المصرية تتقدم بمنهجية المؤشر الإسلامى لـ((الرقابة الشرعية بالهيئة))

تقدمت البورصة المصرية بالمقترح المبدئى لمؤشر الشريعة الإسلامية ومنهجيته، إلى لجنة الرقابة الشرعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية بهدف الحصول على موافقة اللجنة حول مدى التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، أن البورصة المصرية تخطط لإطلاق المؤشر الإسلامى والعمل به فى السوق قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى.

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وأوضحت أن اللجنة ستقوم بدراسة الأسهم المرشحة للانضمام إلى المؤشر ويبلغ عددها قرابة 30 سهمًا ومدى توافق كل سهم مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومنهجية المؤشر ككل قبل الإطلاق.

أضافت أن المنهجية الموضوعة فى الأسهم المكونة لمؤشر الشريعة الإسلامية راعت استبعاد الشركات التى ينص غرضها الرئيسى على مزاولة نشاط غير متوافق مع أحكام الشريعة، بالإضافة إلى بعض المعايير المالية والخاصة بنسب الإقراض والاقتراض والنقدية طبقًا لما هو متعارف عليه بالمنهجيات المتبعة لأحكام الشريعة فضلًا عن بعض معايير السيولة والتداول التى تضمن نشاط الشركات المدرجة بالمؤشر.

وتستهدف البورصة من المؤشر جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون هذه النوعية من الشركات، وكذلك جذب أكبر صناديق الاستثمار الخليجية، وتنويع الأدوات المالية المتاحة أمامهم.

وعادة ما يسعى المستثمرون فى المنتجات الإسلامية إلى تجنب الشركات التى تستخدم أدوات الدين لتمويل نشاطها لشبهة الربا أو المعاملات البنكية والتجارية والتى تعد من المحرمات بحسب العقيدة الإسلامية.

ويضم تشكيل لجنة الرقابة الشرعية المركزية نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، وعلى جمعة مفتى الجمهورية السابق، ومحمد عبدالرحمن الضوينى وكيل الأزهر ، وعباس عبدالله شومان الوكيل السابق للأزهر، وسيد عبدالفضيل نائب رئيس قطاع عمليات سوق المال بالرقابة المالية.



