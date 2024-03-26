خام برنت يتراجع دون 86 دولارًا عند التسوية

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، رغم تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، قبل اجتماع أعضاء“أوبك+” الأسبوع المقبل.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.5% أو 45 سنتًا عند 85.63 دولار للبرميل، بعد أن لامست 85.45 دولار.

موضوعاتمخزونات النفط الأمريكية تقفز بأكثر من 9 ملايين برميل “دانة غاز” تحصل على 58 مليون دولار من مستحقاتها فى مصر خلال 2023 أوبك تتوقع وصول الطلب على النفط إلى 116 مليون برميل يوميًا في 2045

فيما انخفض سعر خام نايمكس تسليم مايو بنسبة 0.40% أو 33 سنتًا إلى 81.62 دولار للبرميل، بعد تراجع في وقت سابق إلى 81.43 دولار.

ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، من غير المتوقع أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها أي توصيات بشأن سياسة إنتاج النفط قبل الاجتماع الوزاري الكامل في يونيو، وقد يكون اجتماع“أوبك+” في الثالث من أبريل مختصرًا.

وعلى صعيد التوترات الجيوسياسية، عطّلت الهجمات الأوكرانية 14% من طاقة تكرير النفط الروسية، فيما شن الحوثيون ست هجمات على سفن في خليج عدن والبحر الأحمر خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 700 ألف برميل.

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