خام برنت يتراجع دون 86 دولارًا عند التسوية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، رغم تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، قبل اجتماع أعضاء“أوبك+” الأسبوع المقبل.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.5% أو 45 سنتًا عند 85.63 دولار للبرميل، بعد أن لامست 85.45 دولار.
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فيما انخفض سعر خام نايمكس تسليم مايو بنسبة 0.40% أو 33 سنتًا إلى 81.62 دولار للبرميل، بعد تراجع في وقت سابق إلى 81.43 دولار.
ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، من غير المتوقع أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها أي توصيات بشأن سياسة إنتاج النفط قبل الاجتماع الوزاري الكامل في يونيو، وقد يكون اجتماع“أوبك+” في الثالث من أبريل مختصرًا.
وعلى صعيد التوترات الجيوسياسية، عطّلت الهجمات الأوكرانية 14% من طاقة تكرير النفط الروسية، فيما شن الحوثيون ست هجمات على سفن في خليج عدن والبحر الأحمر خلال الـ 72 ساعة الماضية.
وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 700 ألف برميل.
المصدر:
MENAFN26032024000202011048ID1108025565
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