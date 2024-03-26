Wednesday, 27 March 2024 08:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خام برنت يتراجع دون 86 دولارًا عند التسوية

3/26/2024 11:25:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، رغم تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، قبل اجتماع أعضاء“أوبك+” الأسبوع المقبل.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.5% أو 45 سنتًا عند 85.63 دولار للبرميل، بعد أن لامست 85.45 دولار.

موضوعات متعلقة مخزونات النفط الأمريكية تقفز بأكثر من 9 ملايين برميل “دانة غاز” تحصل على 58 مليون دولار من مستحقاتها فى مصر خلال 2023 أوبك تتوقع وصول الطلب على النفط إلى 116 مليون برميل يوميًا في 2045

فيما انخفض سعر خام نايمكس تسليم مايو بنسبة 0.40% أو 33 سنتًا إلى 81.62 دولار للبرميل، بعد تراجع في وقت سابق إلى 81.43 دولار.

ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، من غير المتوقع أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها أي توصيات بشأن سياسة إنتاج النفط قبل الاجتماع الوزاري الكامل في يونيو، وقد يكون اجتماع“أوبك+” في الثالث من أبريل مختصرًا.

وعلى صعيد التوترات الجيوسياسية، عطّلت الهجمات الأوكرانية 14% من طاقة تكرير النفط الروسية، فيما شن الحوثيون ست هجمات على سفن في خليج عدن والبحر الأحمر خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 700 ألف برميل.

المصدر:

MENAFN26032024000202011048ID1108025565

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث